Есть ли очереди на выезд из Украины 4 мая: в ГПСУ сообщили о ситуации
По состоянию на 15:00 4 мая на большинстве пунктов пропуска на западной границе Украины очередей не наблюдается. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
«РЕКОМЕНДУЕМ учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска», — заявили в ГПСУ.
Очереди на границе с Польшей на выезд из Украины
«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
«Устилуг» — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Шегини» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией на выезд из Украины
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией на выезд из Украины
«Тиса» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинковое» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией на выезд из Украины
«Дякове» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой на выезд из Украины
«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Росошаны» — 0 л/а.
