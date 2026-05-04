Есть ли очереди на выезд из Украины 4 мая: в ГПСУ сообщили о ситуации

Пограничники сообщили о ситуации с очередями на пунктах пропуска 4 мая.

Фото: zahidnuy.kordon

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на 15:00 4 мая на большинстве пунктов пропуска на западной границе Украины очередей не наблюдается. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

«РЕКОМЕНДУЕМ учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска», — заявили в ГПСУ.

Очереди на границе с Польшей на выезд из Украины

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

«Устилуг» — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией на выезд из Украины

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией на выезд из Украины

«Тиса» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинковое» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Очереди на границе с Румынией на выезд из Украины

«Дякове» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой на выезд из Украины

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.