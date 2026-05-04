ИИ поработал — в городских службах отчитались: во Львове жителю отправили сгенерированное фото обрезки дерева

Фото-ответ прикрепили как отчет о выполненной работе, хотя на самом деле изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове произошел необычный инцидент с использованием искусственного интеллекта в работе городских служб — сгенерированное фото ошибочно выдали за результат выполненных работ.

Как сообщили в городском совете 4 мая, на выходных в соцсетях активно распространяли изображение, опубликованное на «Горячей линии города» в ответ на обращение жителя по поводу обрезки дерева. Фото прикрепили как отчет о выполненной работе, хотя на самом деле картинка была сгенерирована искусственным интеллектом.

По словам главы Франковской районной администрации Галины Наривной, после обращения жителя сотрудница администрации связалась с подрядчиком.

В администрации говорят, что все произошло из-за того, что подрядчик прислал не реальное фото, а визуализацию — пример того, как дерево могло бы выглядеть после обрезки, чтобы показать, что такой вариант является нецелесообразным и так делать нельзя. Вместо этого сотрудница восприняла это изображение как подтверждение выполненных работ и передала его как ответ на обращение.

За допущенную ошибку сотруднице уже объявили выговор.

В городском совете подчеркнули, что это первый подобный случай за все время работы «Горячей линии».

Что касается обращения жителя, то обещают выехать на место в ближайшие дни, чтобы определить, какие работы там действительно целесообразны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.