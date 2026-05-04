ШІ попрацював — у міських службах відзвітували: у Львові мешканцю надіслали згенероване фото обрізки дерева

Фото-відповідь прикріпили як звіт про проведену роботу, хоча насправді картинка була згенерована штучним інтелектом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові стався незвичний інцидент із використанням штучного інтелекту в роботі міських служб — згенероване фото помилково видали за результат виконаних робіт.

Як повідомили у міській раді 4 травня, на вихідних у соцмережах активно поширювали зображення, яке оприлюднили на «Гарячій лінії міста» у відповідь на звернення мешканця щодо обрізки дерева. Фото прикріпили як звіт про проведену роботу, хоча насправді картинка була згенерована штучним інтелектом.

За словами голови Франківської районної адміністрації Галини Нарівної, після звернення мешканця працівниця адміністрації зв’язалася з підрядником.

У адміністрації кажуть, що все сталося через те, що підрядник надіслав не реальне фото, а візуалізацію — приклад того, як дерево могло б виглядати після обрізки, щоб показати, що такий варіант є недоцільним і цього робити не можна. Натомість працівниця сприйняла це зображення як підтвердження виконаних робіт і передала його як відповідь на звернення.

За допущену помилку співробітниці уже оголосили догану.

У міській раді наголосили, що це перший подібний випадок за весь час роботи «Гарячої лінії».

Щодо звернення мешканця, то обіцяють виїхати на місце у найближчі дні, щоб визначити, які роботи там справді доцільні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.