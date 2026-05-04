  В Україні

Апеляційна скарга – які дані обов’язково вказати, щоб її не повернули

17:29, 4 травня 2026
Апеляційну скаргу подають безпосередньо до суду апеляційної інстанції, але для її розгляду необхідно дотриматися встановлених вимог до змісту та додатків.
У межах роз’яснення норм Кодексу адміністративного судочинства України П'ятий апеляційний адміністративний суд пояснив порядок подання апеляційної скарги та перелік обов’язкових даних, які вона має містити.

Апеляційна скарга є інструментом оскарження рішення або ухвали суду першої інстанції. Водночас для її прийняття недостатньо лише незгоди з рішенням — документ має бути належно оформлений і містити обґрунтовану позицію.

Скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до статті 296 Кодексу адміністративного судочинства України, в апеляційній скарзі обов’язково зазначаються:

  • назва апеляційного суду та суду першої інстанції;
  • номер справи і дата рішення, що оскаржується;
  • дані особи, яка подає скаргу (ПІБ або назва, адреса, контакти, РНОКПП або ЄДРПОУ);
  • інформація про інших учасників справи;
  • чітко сформульовані вимоги до суду апеляційної інстанції;
  • обґрунтування із зазначенням, у чому саме полягає неправильність або неповнота дослідження доказів чи застосування норм права;
  • за потреби — клопотання (зокрема, щодо виклику свідків або витребування доказів);
  • дата отримання рішення суду першої інстанції;
  • перелік доданих документів.

До апеляційної скарги також необхідно додати:

  • документ про сплату судового збору;
  • копії скарги та доданих матеріалів для інших учасників справи;
  • докази дати отримання рішення суду;
  • у разі звільнення від сплати судового збору — зазначення відповідної підстави.

Дотримання цих вимог є необхідною умовою для прийняття апеляційної скарги до розгляду судом.

