Апеляційна скарга – які дані обов’язково вказати, щоб її не повернули
У межах роз’яснення норм Кодексу адміністративного судочинства України П'ятий апеляційний адміністративний суд пояснив порядок подання апеляційної скарги та перелік обов’язкових даних, які вона має містити.
Апеляційна скарга є інструментом оскарження рішення або ухвали суду першої інстанції. Водночас для її прийняття недостатньо лише незгоди з рішенням — документ має бути належно оформлений і містити обґрунтовану позицію.
Скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Відповідно до статті 296 Кодексу адміністративного судочинства України, в апеляційній скарзі обов’язково зазначаються:
- назва апеляційного суду та суду першої інстанції;
- номер справи і дата рішення, що оскаржується;
- дані особи, яка подає скаргу (ПІБ або назва, адреса, контакти, РНОКПП або ЄДРПОУ);
- інформація про інших учасників справи;
- чітко сформульовані вимоги до суду апеляційної інстанції;
- обґрунтування із зазначенням, у чому саме полягає неправильність або неповнота дослідження доказів чи застосування норм права;
- за потреби — клопотання (зокрема, щодо виклику свідків або витребування доказів);
- дата отримання рішення суду першої інстанції;
- перелік доданих документів.
До апеляційної скарги також необхідно додати:
- документ про сплату судового збору;
- копії скарги та доданих матеріалів для інших учасників справи;
- докази дати отримання рішення суду;
- у разі звільнення від сплати судового збору — зазначення відповідної підстави.
Дотримання цих вимог є необхідною умовою для прийняття апеляційної скарги до розгляду судом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.