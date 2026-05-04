Апеляційна скарга – які дані обов’язково вказати, щоб її не повернули

Апеляційну скаргу подають безпосередньо до суду апеляційної інстанції, але для її розгляду необхідно дотриматися встановлених вимог до змісту та додатків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах роз’яснення норм Кодексу адміністративного судочинства України П'ятий апеляційний адміністративний суд пояснив порядок подання апеляційної скарги та перелік обов’язкових даних, які вона має містити.

Апеляційна скарга є інструментом оскарження рішення або ухвали суду першої інстанції. Водночас для її прийняття недостатньо лише незгоди з рішенням — документ має бути належно оформлений і містити обґрунтовану позицію.

Скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до статті 296 Кодексу адміністративного судочинства України, в апеляційній скарзі обов’язково зазначаються:

назва апеляційного суду та суду першої інстанції;

номер справи і дата рішення, що оскаржується;

дані особи, яка подає скаргу (ПІБ або назва, адреса, контакти, РНОКПП або ЄДРПОУ);

інформація про інших учасників справи;

чітко сформульовані вимоги до суду апеляційної інстанції;

обґрунтування із зазначенням, у чому саме полягає неправильність або неповнота дослідження доказів чи застосування норм права;

за потреби — клопотання (зокрема, щодо виклику свідків або витребування доказів);

дата отримання рішення суду першої інстанції;

перелік доданих документів.

До апеляційної скарги також необхідно додати:

документ про сплату судового збору;

копії скарги та доданих матеріалів для інших учасників справи;

докази дати отримання рішення суду;

у разі звільнення від сплати судового збору — зазначення відповідної підстави.

Дотримання цих вимог є необхідною умовою для прийняття апеляційної скарги до розгляду судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.