  1. В Україні

В Україні розпочалося подання звітів про використання коштів за програмою «СвітлоДІМ»

16:35, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отримувачі мають підтвердити придбання та встановлення обладнання через портал «Дія».
В Україні розпочалося подання звітів про використання коштів за програмою «СвітлоДІМ»
Фото: Finance.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 4 травня стартувало подання звітів про використання коштів за програмою «СвітлоДІМ». Подання здійснюється онлайн — через портал «Дія» в особистому кабінеті отримувача. Відповідна функція стає доступною після використання коштів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене та працює.

Які документи потрібно додати

Для подання звіту необхідно завантажити:

  • документи про придбання (договори за наявності, накладні або акти приймання-передачі);
  • рішення співвласників про затвердження звіту;
  • фотографії встановленого обладнання.

Система автоматично перевіряє правильність заповнення. У разі помилок або відсутності документів користувач отримає повідомлення з уточненням, що потрібно виправити.

Умови подання

Звіт можна подати лише після заповнення всіх полів, завантаження необхідних документів і підписання кваліфікованим електронним підписом. Після цього він отримує статус «Подано».

Подання звіту є фінальним етапом участі в програмі та не передбачає ухвалення окремого рішення за результатами його розгляду.

Строки для отримувачів

Відповідно до умов програми, кошти потрібно використати протягом 45 днів, а звіт подати — упродовж 30 днів після встановлення обладнання, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна енергетика Дія світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]