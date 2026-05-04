В Україні розпочалося подання звітів про використання коштів за програмою «СвітлоДІМ»

Отримувачі мають підтвердити придбання та встановлення обладнання через портал «Дія».

Із 4 травня стартувало подання звітів про використання коштів за програмою «СвітлоДІМ». Подання здійснюється онлайн — через портал «Дія» в особистому кабінеті отримувача. Відповідна функція стає доступною після використання коштів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене та працює.

Які документи потрібно додати

Для подання звіту необхідно завантажити:

документи про придбання (договори за наявності, накладні або акти приймання-передачі);

рішення співвласників про затвердження звіту;

фотографії встановленого обладнання.

Система автоматично перевіряє правильність заповнення. У разі помилок або відсутності документів користувач отримає повідомлення з уточненням, що потрібно виправити.

Умови подання

Звіт можна подати лише після заповнення всіх полів, завантаження необхідних документів і підписання кваліфікованим електронним підписом. Після цього він отримує статус «Подано».

Подання звіту є фінальним етапом участі в програмі та не передбачає ухвалення окремого рішення за результатами його розгляду.

Строки для отримувачів

Відповідно до умов програми, кошти потрібно використати протягом 45 днів, а звіт подати — упродовж 30 днів після встановлення обладнання, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

