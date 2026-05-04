В Україні все більше дорослих стають наставниками для дітей у складних обставинах — закон запрацював

Кількість пар «наставник — дитина» зростає щодня, однак волонтерів усе ще бракує.

В Україні після ухвалення закону про наставництво суттєво зросла кількість людей, які долучаються до підтримки дітей у складних життєвих обставинах. У парламенті повідомляють, що нині майже щодня створюються нові пари «наставник — дитина».

Закон уже набув чинності та визначає базові засади нормативно-правового регулювання наставництва як альтернативної форми підтримки дітей. Очікується, що у липні Кабмін ухвалить підзаконні акти, які деталізують механізми його реалізації. Наразі Міністерство соціальної політики готує проєкт постанови для громадського обговорення — документ має визначити порядок підготовки наставників і організацію самого процесу наставництва.

У Верховній Раді зазначають, що робота над цим документом триває, і парламент долучиться до його обговорення після оприлюднення.

За офіційними даними, кількість наставників в Україні зростає, хоча їх поки недостатньо. Ще під час розроблення законопроєкту та його розгляду в парламенті цей показник зріс у рази. У 2025 році наставників отримали 103 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, тоді як у 2024 році таких дітей було 46. Таким чином, кількість діючих пар більш ніж подвоїлася.

Також зростає кількість охочих стати наставниками. У 2024 році підготовку пройшли 85 кандидатів, а у 2025 році — вже 227. У парламенті наголошують, що це свідчить про поступове формування системної моделі підтримки дітей через наставництво.

Окремо підкреслюється потреба у ширшому інформуванні громадян про можливість стати наставниками, адже попит на таку підтримку залишається високим.

Імплементація закону відбувається за участю центральних органів виконавчої влади, зокрема за підтримки профільного міністерства та координаційних структур. У регіонах проводять круглі столи на рівні обласних адміністрацій із залученням органів місцевого самоврядування та громадського сектору. Під час цих заходів обговорюють практичні аспекти впровадження наставництва на місцях.

У парламенті зазначають, що наставництво вже демонструє позитивні результати, насамперед для дітей.

Водночас наголошується: наставництво не є соціальною послугою і не замінює сімейне виховання. Йдеться про альтернативну форму підтримки підлітків віком від 10 років, які потребують допомоги у соціалізації, здобутті знань і навичок для підготовки до дорослого життя.

Йдеться про закон № 4744-ІХ (законопроєкт № 13200), який у січні підписав Президент Володимир Зеленський. Документ визначає правові та організаційні засади наставництва і передбачає чіткі механізми його впровадження. Зокрема, встановлено порядок надання наставництва для дітей від 10 років, визначено категорії осіб, які можуть отримувати таку підтримку, а також вимоги до наставників.

Закон вводить дві форми наставництва — індивідуальну та корпоративну, а також передбачає створення соціальної послуги з його організації. Окремо врегульовано питання обліку, моніторингу, супроводу наставників і державного нагляду у цій сфері.

Документ поширюється не лише на дітей-сиріт, а й на інші вразливі категорії, зокрема дітей у складних життєвих обставинах, постраждалих від війни, депортованих або переміщених, а також молодь віком до 23 років. Передбачено також механізми навчання, консультацій і підтримки наставників, щоб забезпечити якість і безпечність цієї діяльності.

Реалізація закону має стати одним із ключових інструментів підготовки дітей і молоді до самостійного життя та посилення системи соціальної підтримки в Україні.

