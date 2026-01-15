  1. В Україні

В Україні з’явиться наставництво для дітей і молоді до 23 років – Зеленський підписав закон

10:01, 15 січня 2026
Закон визначає, хто може бути наставником і для кого може здійснюватися наставництво, а також запроваджує дві його форми — індивідуальне та корпоративне.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4744-ІХ (законопроєкт № 13200 від 21 квітня 2025 року), що стосується посилення соціального захисту дітей та запроваджує чіткі механізми організації наставництва.

Документ визначає порядок здійснення наставництва для дітей віком від 10 років, які потребують додаткової підтримки. Законом встановлено, хто може бути наставником, для яких категорій дітей може здійснюватися наставництво, а також передбачено дві його форми — індивідуальну та корпоративну.

Окремо наголошується, що наставництво можливе виключно за згодою батьків або законних представників дитини, а також за обов’язкової згоди самої дитини.

Як розповідала «Судово-юридична газета», документ встановлює правові, організаційні та процедурні засади діяльності наставників та державну політику у цій сфері.

Закон передбачає:

  • визначення категорій осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво, включно з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми у складних життєвих обставинах, дітьми загиблих захисників, постраждалими від воєнних дій, депортованими або переміщеними дітьми, неповнолітніми вагітними, одинокими мамами до 23 років та особами віком 18-23 років, які перебувають у закладах цілодобового перебування;
  • запровадження індивідуального та корпоративного наставництва;
  • встановлення вимог до кандидатів у наставники та критерії недопущення осіб до наставницької діяльності;
  • створення соціальної послуги з організації наставництва та визначення суб’єктів, які братимуть участь у її реалізації;
  • запровадження механізмів обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду у сфері наставництва.

Закон спрямований на підтримку вразливих категорій населення та розвиток системи наставництва як важливого елементу соціальної підтримки в Україні.

Нагадаємо, співавторка документа, голова підкомітету у справах сім’ї та дітей, народна депутатка від «Слуги Народу» Тетяна Скрипка повідомила, що до другого читання законопроект доповнили шістьма змінами. Зокрема, розширено коло осіб, які можуть отримати наставництво: не лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а й молодь до 23 років. Вводиться нова форма – корпоративне наставництво.

«Йдеться про діяльність юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), спрямовану на соціальну, освітню та професійну підтримку дітей і молоді, щодо яких може здійснюватися наставництво», – пояснила депутатка.

Ще одна новація – запровадження супроводу та супервізії наставників. За словами Скрипки, законопроект передбачає, що наставники отримуватимуть консультації, навчання, допомогу в складних ситуаціях і профілактику емоційного вигорання, що забезпечить сталість, якість і безпечність наставництва.

закон Україна Володимир Зеленський

