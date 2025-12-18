Підтримка дітей-сиріт, ВПО та молоді до 23 років – Верховна Рада прийняла Закон про наставництво

В Україні запровадили корпоративне наставництво, бізнес долучать до підтримки дітей.

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт №13200 про наставництво.

Документ встановлює правові, організаційні та процедурні засади діяльності наставників та державну політику у цій сфері.

Закон передбачає:

визначення категорій осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво, включно з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми у складних життєвих обставинах, дітьми загиблих захисників, постраждалими від воєнних дій, депортованими або переміщеними дітьми, неповнолітніми вагітними, одинокими мамами до 23 років та особами віком 18-23 років, які перебувають у закладах цілодобового перебування;

запровадження індивідуального та корпоративного наставництва;

встановлення вимог до кандидатів у наставники та критерії недопущення осіб до наставницької діяльності;

створення соціальної послуги з організації наставництва та визначення суб’єктів, які братимуть участь у її реалізації;

запровадження механізмів обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду у сфері наставництва.

Закон спрямований на підтримку вразливих категорій населення та розвиток системи наставництва як важливого елементу соціальної підтримки в Україні.

Нагадаємо, співавторка документа, голова підкомітету у справах сім’ї та дітей, народна депутатка від «Слуги Народу» Тетяна Скрипка повідомила, що до другого читання законопроект доповнили шістьма змінами. Зокрема, розширено коло осіб, які можуть отримати наставництво: не лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а й молодь до 23 років. Вводиться нова форма – корпоративне наставництво.

«Йдеться про діяльність юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), спрямовану на соціальну, освітню та професійну підтримку дітей і молоді, щодо яких може здійснюватися наставництво», – пояснила депутатка.

Ще одна новація – запровадження супроводу та супервізії наставників. За словами Скрипки, законопроект передбачає, що наставники отримуватимуть консультації, навчання, допомогу в складних ситуаціях і профілактику емоційного вигорання, що забезпечить сталість, якість і безпечність наставництва.

