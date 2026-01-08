Уряд затвердив Анку Фельдгузен на посаді бізнес-омбудсмена

Анка Фельдгузен очолить Раду бізнес-омбудсмена з 1 лютого.

Кабінет Міністрів затвердив призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена. Відповідне розпорядження уряду № 9-р було ухвалене 7 січня 2026 року.

Згідно з документом, уряд затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 року щодо призначення Анки Фельдгузен на цю посаду.

Розпорядження набирає чинності з 1 лютого 2026 року. Документ підписала Премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Зауважимо, що Анка Фельдгузен з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні.

