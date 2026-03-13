  В Україні

Держава покриватиме до 80% відновлення індустріальних парків після обстрілів РФ

19:22, 13 березня 2026
Максимальна сума підтримки становитиме 200 млн грн на один парк.
Уряд оновив правила державного стимулювання для індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава покриватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн на один індустріальний парк. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Щоб отримати кошти, заявник має внести власну частку фінансування, а також забезпечити введення в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислових площ і залучити щонайменше два переробні підприємства протягом трьох років. Подати заявку потрібно не пізніше ніж через шість місяців після пошкодження.

Крім того, уряд розширив перелік територій, для яких діє пільгове співфінансування у пропорції 80/20. Відтепер механізм, який раніше застосовувався для деокупованих громад, поширюється також на прифронтові території.

Як приклад наводять індустріальний парк Sparrow Park Lviv, розташований на околицях Львова. У 2025 році всі площі парку постраждали внаслідок масованої російської атаки по місту. Попри це, команда почала відновлення, а більшість орендарів залишилися та продовжили роботу. Парк планує подати заявку на нову програму державної підтримки для відновлення інфраструктури.

За словами Свириденко, Індустріальні парки розглядають як інструмент розвитку виробництва у межах політики «Зроблено в Україні» та стимулювання економіки в регіонах. За підрахунками, один гектар індустріального парку дозволяє створити в середньому 50 нових робочих місць, а кожен долар державних інвестицій в інфраструктуру дає змогу залучити шість доларів приватних інвестицій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

