Государство возместит до 80% затрат на восстановление индустриальных парков после обстрелов со стороны РФ

19:22, 13 марта 2026
Максимальная сумма поддержки составит 200 млн грн на один парк.
Правительство обновило правила государственного стимулирования для индустриальных парков, пострадавших в результате российских обстрелов. Государство будет покрывать до 80% стоимости восстановления инфраструктуры, но не более 200 млн грн на один индустриальный парк. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Чтобы получить средства, заявитель должен внести собственную долю финансирования, а также обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 5000 квадратных метров промышленных площадей и привлечь как минимум два перерабатывающих предприятия в течение трех лет. Подать заявку нужно не позднее чем через шесть месяцев после повреждения.

Кроме того, правительство расширило перечень территорий, для которых действует льготное софинансирование в пропорции 80/20. Отныне механизм, который ранее применялся для деоккупированных общин, распространяется также на прифронтовые территории.

В качестве примера приводят индустриальный парк Sparrow Park Lviv, расположенный на окраине Львова. В 2025 году все площади парка пострадали в результате массированной российской атаки на город. Несмотря на это, команда приступила к восстановлению, а большинство арендаторов остались и продолжили работу. Парк планирует подать заявку на новую программу государственной поддержки для восстановления инфраструктуры.

По словам Свириденко, индустриальные парки рассматриваются как инструмент развития производства в рамках политики «Сделано в Украине» и стимулирования экономики в регионах. По подсчетам, один гектар индустриального парка позволяет создать в среднем 50 новых рабочих мест, а каждый доллар государственных инвестиций в инфраструктуру позволяет привлечь шесть долларов частных инвестиций.

