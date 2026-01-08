Правительство утвердило Анку Фельдгузен на должности бизнес-омбудсмена
20:46, 8 января 2026
Анка Фельдгузен возглавит Совет бизнес-омбудсмена с 1 февраля.
Фото: МИД
Кабинет Министров утвердил назначение Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена. Соответствующее распоряжение правительства № 9-р было принято 7 января 2026 года.
Согласно документу, правительство утвердило решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 25 ноября 2025 года о назначении Анки Фельдгузен на эту должность.
Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Документ подписала Премьер-министр Юлия Свириденко.
Отметим, что Анка Фельдгузен с июля 2019 года по июль 2023 года была послом Германии в Украине.
