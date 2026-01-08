Правительство утвердило Анку Фельдгузен на должности бизнес-омбудсмена

Анка Фельдгузен возглавит Совет бизнес-омбудсмена с 1 февраля.

Фото: МИД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил назначение Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена. Соответствующее распоряжение правительства № 9-р было принято 7 января 2026 года.

Согласно документу, правительство утвердило решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 25 ноября 2025 года о назначении Анки Фельдгузен на эту должность.

Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Документ подписала Премьер-министр Юлия Свириденко.

Отметим, что Анка Фельдгузен с июля 2019 года по июль 2023 года была послом Германии в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.