Доверенность за границей: как правильно оформить документ для действий в Украине
Граждане Украины, которые находятся за границей, могут оформить доверенность для представления своих интересов в Украине несколькими способами. Об этом напомнило Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Наиболее распространенные из них — обращение в дипломатические учреждения Украины или к иностранному нотариусу.
Через консульство или дипломатическое представительство Украины
В таком случае доверенность удостоверяется консульским должностным лицом и является действительной на территории Украины без дополнительного удостоверения. Гражданину необходимо предварительно записаться на прием, подготовить текст доверенности и предоставить необходимые документы.
Через иностранного нотариуса
Если документ оформляется у местного нотариуса, он, как правило, требует апостилирования или консульской легализации (в зависимости от страны пребывания), а также перевода на украинский язык с нотариальным удостоверением.
В то же время в государствах, с которыми Украина заключила двусторонние договоры о правовой помощи, дополнительное удостоверение документов может не требоваться.
Обращаем внимание, что правильное оформление доверенности за границей является ключевым условием ее действительности в Украине.
Во время подготовки документа стоит учитывать несколько важных аспектов:
▪️ четко определить объем полномочий, которые предоставляются представителю;
▪️ подготовить необходимые документы (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, данные лица, которому предоставляются полномочия);
▪️ в случае удостоверения доверенности консульским учреждением — обеспечивается ее регистрация в Едином реестре доверенностей.
Доверенность может понадобиться в различных жизненных ситуациях, в частности для:
- получения повторных или дубликатов документов;
- оформления наследственных прав;
- представительства интересов в судах Украины;
- управления и распоряжения имуществом.
