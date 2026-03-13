Довіреність за кордоном: як правильно оформити документ для дій в Україні

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити довіреність для представлення своїх інтересів в Україні кількома способами. Про це нагадало Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Найпоширеніші з них — звернення до дипломатичних установ України або до іноземного нотаріуса.

Через консульство або дипломатичне представництво України

У такому випадку довіреність посвідчується консульською посадовою особою та є дійсною на території України без додаткового засвідчення. Громадянину необхідно попередньо записатися на прийом, підготувати текст довіреності та надати необхідні документи.

Через іноземного нотаріуса

Якщо документ оформлюється у місцевого нотаріуса, він, як правило, потребує апостилювання або консульської легалізації (залежно від країни перебування), а також перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням.

Водночас у державах, з якими Україна уклала двосторонні договори про правову допомогу, додаткове засвідчення документів може не вимагатися.

Звертаємо увагу, що правильне оформлення довіреності за кордоном є ключовою умовою її дійсності в Україні.

Під час підготовки документа варто врахувати кілька важливих аспектів:

▪️ чітко визначити обсяг повноважень, які надаються представнику;

▪️ підготувати необхідні документи (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані особи, якій надаються повноваження);

▪️ у разі посвідчення довіреності консульською установою — забезпечується її реєстрація в Єдиному реєстрі довіреностей.

Довіреність може знадобитися у різних життєвих ситуаціях, зокрема для:

отримання повторних або дублікатів документів;

оформлення спадкових прав;

представництва інтересів у судах України;

управління та розпорядження майном.

