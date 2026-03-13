  1. В Україні

Довіреність за кордоном: як правильно оформити документ для дій в Україні

20:17, 13 березня 2026
Під час підготовки документа варто врахувати кілька важливих аспектів.
Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити довіреність для представлення своїх інтересів в Україні кількома способами. Про це нагадало Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Найпоширеніші з них — звернення до дипломатичних установ України або до іноземного нотаріуса.

Через консульство або дипломатичне представництво України

У такому випадку довіреність посвідчується консульською посадовою особою та є дійсною на території України без додаткового засвідчення. Громадянину необхідно попередньо записатися на прийом, підготувати текст довіреності та надати необхідні документи.

Через іноземного нотаріуса

Якщо документ оформлюється у місцевого нотаріуса, він, як правило, потребує апостилювання або консульської легалізації (залежно від країни перебування), а також перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням.

Водночас у державах, з якими Україна уклала двосторонні договори про правову допомогу, додаткове засвідчення документів може не вимагатися.

Звертаємо увагу, що правильне оформлення довіреності за кордоном є ключовою умовою її дійсності в Україні.

Під час підготовки документа варто врахувати кілька важливих аспектів:

▪️ чітко визначити обсяг повноважень, які надаються представнику;

▪️ підготувати необхідні документи (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані особи, якій надаються повноваження);

▪️ у разі посвідчення довіреності консульською установою — забезпечується її реєстрація в Єдиному реєстрі довіреностей.

Довіреність може знадобитися у різних життєвих ситуаціях, зокрема для:

  • отримання повторних або дублікатів документів;
  • оформлення спадкових прав;
  • представництва інтересів у судах України;
  • управління та розпорядження майном.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

