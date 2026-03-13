  1. В Украине

Таможенники заблокировали ввоз 605 контрафактных игрушек Labubu

21:05, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Таможня приостановила оформление из-за нарушения прав интеллектуальной собственности.
Фото: Государственная таможенная служба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольская таможня предотвратила ввоз на территорию страны 605 игрушек с торговой маркой «Labubu» из-за признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время таможенного контроля и оформления импортных товаров должностные лица обнаружили партию товаров с нанесением торговой марки, что вызвало подозрение в контрафактности. В связи с этим, в соответствии со статьей 399 Таможенного кодекса Украины, таможней было принято решение о приостановке оформления этих товаров.

Благодаря этому контрафактные игрушки не попали на украинский рынок. Таможня подчеркивает, что защита прав интеллектуальной собственности и противодействие ввозу поддельных товаров остаются приоритетными направлениями ее работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня Тернополь

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]