Таможенники заблокировали ввоз 605 контрафактных игрушек Labubu

Таможня приостановила оформление из-за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Фото: Государственная таможенная служба

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольская таможня предотвратила ввоз на территорию страны 605 игрушек с торговой маркой «Labubu» из-за признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Во время таможенного контроля и оформления импортных товаров должностные лица обнаружили партию товаров с нанесением торговой марки, что вызвало подозрение в контрафактности. В связи с этим, в соответствии со статьей 399 Таможенного кодекса Украины, таможней было принято решение о приостановке оформления этих товаров.

Благодаря этому контрафактные игрушки не попали на украинский рынок. Таможня подчеркивает, что защита прав интеллектуальной собственности и противодействие ввозу поддельных товаров остаются приоритетными направлениями ее работы.

Фото: Государственная таможенная служба

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.