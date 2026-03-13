Митники заблокували ввезення 605 контрафактних іграшок Labubu

Митниця призупинила оформлення через порушення прав інтелектуальної власності.

Фото: Державна митна служба

Тернопільська митниця запобігла ввезенню на територію країни 605 іграшок із торговельною маркою «Labubu» через ознаки порушення прав інтелектуальної власності. Про це повідомили в Державній митній службі України.

Під час митного контролю та оформлення імпортних товарів посадовці виявили партію товарів із нанесенням торговельної марки, що викликала підозру на контрафактність. У зв’язку з цим, відповідно до статті 399 Митного кодексу України, митницею було прийнято рішення про призупинення оформлення цих товарів.

Завдяки цьому контрафактні іграшки не потрапили на український ринок. Митниця наголошує, що захист прав інтелектуальної власності та протидія ввезенню підроблених товарів залишаються пріоритетними напрямами її роботи.

Фото: Державна митна служба

