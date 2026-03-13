  1. В Україні

Митники заблокували ввезення 605 контрафактних іграшок Labubu

21:05, 13 березня 2026
Митниця призупинила оформлення через порушення прав інтелектуальної власності.
Фото: Державна митна служба
Тернопільська митниця запобігла ввезенню на територію країни 605 іграшок із торговельною маркою «Labubu» через ознаки порушення прав інтелектуальної власності. Про це повідомили в Державній митній службі України.

Під час митного контролю та оформлення імпортних товарів посадовці виявили партію товарів із нанесенням торговельної марки, що викликала підозру на контрафактність. У зв’язку з цим, відповідно до статті 399 Митного кодексу України, митницею було прийнято рішення про призупинення оформлення цих товарів.

Завдяки цьому контрафактні іграшки не потрапили на український ринок. Митниця наголошує, що захист прав інтелектуальної власності та протидія ввезенню підроблених товарів залишаються пріоритетними напрямами її роботи.

митниця Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

