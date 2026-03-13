В Одесской области мужчина выстрелил из ружья в собаку с щенками: полиция начала расследование

Собака с щенками находилась в сеннике возле соседнего домовладения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Подольском районе Одесской области мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку и ее щенков. Полиция устанавливает происшествия.

Инцидент произошел в одном из сел Окнянской общины.

По предварительным данным правоохранителей, 72-летний местный житель из своего охотничьего ружья выстрелил в собаку и ее щенков, которые находились в сеновале у соседнего домовладения.

На месте работает следственно-оперативная группа Подольского райуправления полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.