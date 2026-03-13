  В Украине

В Одесской области мужчина выстрелил из ружья в собаку с щенками: полиция начала расследование

20:53, 13 марта 2026
Собака с щенками находилась в сеннике возле соседнего домовладения.
В Подольском районе Одесской области мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку и ее щенков. Полиция устанавливает происшествия.

Инцидент произошел в одном из сел Окнянской общины. 

По предварительным данным правоохранителей, 72-летний местный житель из своего охотничьего ружья выстрелил в собаку и ее щенков, которые находились в сеновале у соседнего домовладения.

На месте работает следственно-оперативная группа Подольского райуправления полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

