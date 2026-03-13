На Одещині чоловік вистрелив з рушниці у собаку з цуценятами: поліція почала розслідування

Собака з цуценятами перебували у сіннику біля сусіднього домоволодіння.

фото: поліція

У Подільському районі Одеської області чоловік вистрелив з рушниці у сусідську собаку та її цуценят. Поліція встановлює обставини події.

Інцидент стався в одному із сіл Окнянської громади.

За попередніми даними правоохоронців, 72-річний місцевий житель зі своєї мисливської рушниці вистрелив у собаку та її цуценят, які перебували у сіннику біля сусіднього домоволодіння.

На місці працює слідчо-оперативна група Подільського районного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

