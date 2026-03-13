Какие расходы могут учитывать частные нотариусы при определении дохода — список
Частные нотариусы в Украине имеют право учитывать ряд профессиональных расходов при определении совокупного чистого дохода, который подлежит налогообложению. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области.
Речь идет о расходах, связанных с организацией и обеспечением нотариальной деятельности. Их перечень определен в обобщающих налоговых консультациях, утвержденных приказами Государственной налоговой службы от 24 декабря 2012 года №1185 и Министерства доходов и сборов от 30 декабря 2013 года №884.
Какие расходы могут учитывать нотариусы
Налоговая поясняет, что к расходам частного нотариуса могут относиться, в частности:
Организация рабочего места
- аренда помещения для работы нотариуса;
- ремонт рабочего места;
- оборудование пандуса для лиц с инвалидностью.
Страхование и безопасность
- страхование гражданско-правовой ответственности нотариуса;
- охранная и пожарная сигнализация;
- металлические двери, ролеты, решетки или защитная пленка на окнах;
- металлические шкафы и огнестойкие сейфы.
Техническое обеспечение работы
- компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, факсы и телефоны;
- программное обеспечение и его обслуживание;
- пользование электронными базами законодательства;
- подключение к интернету и телекоммуникационные услуги;
- информационная вывеска и офисная мебель.
Доступ к государственным реестрам
- установка, обслуживание и пользование государственными и едиными реестрами.
Документооборот и бланки
- изготовление печатей и штампов;
- приобретение специальных бланков нотариальных документов;
- ведение реестров нотариальных действий, книг и журналов учета;
- канцелярские принадлежности, архивные папки и материалы для прошивки документов.
Хранение документов
- расходы на обеспечение сохранности документов нотариального делопроизводства.
Профессиональное развитие
- повышение квалификации;
- участие в семинарах, конференциях и симпозиумах;
- обучение в школе молодого нотариуса;
- приобретение и подписка на юридическую литературу.
Расходы на персонал
- зарплата помощников, секретарей и стажеров;
- обязательные начисления на фонд оплаты труда.
Социальные взносы и банковские услуги
- уплата взносов в Пенсионный фонд Украины;
- платежи в фонды общеобязательного государственного социального страхования;
- открытие банковских счетов и их расчетно-кассовое обслуживание.
Другие расходы
- почтовые и курьерские услуги;
- коммунальные расходы (электроэнергия, газ, тепло, вода) для содержания рабочего места, если помещение принадлежит нотариусу;
- ежемесячные членские взносы на обеспечение нотариального самоуправления в соответствии с Закон Украины «О нотариате».
