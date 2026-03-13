Какие расходы могут учитывать частные нотариусы при определении дохода — список

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Частные нотариусы в Украине имеют право учитывать ряд профессиональных расходов при определении совокупного чистого дохода, который подлежит налогообложению. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области.

Речь идет о расходах, связанных с организацией и обеспечением нотариальной деятельности. Их перечень определен в обобщающих налоговых консультациях, утвержденных приказами Государственной налоговой службы от 24 декабря 2012 года №1185 и Министерства доходов и сборов от 30 декабря 2013 года №884.

Какие расходы могут учитывать нотариусы

Налоговая поясняет, что к расходам частного нотариуса могут относиться, в частности:

Организация рабочего места

аренда помещения для работы нотариуса;

ремонт рабочего места;

оборудование пандуса для лиц с инвалидностью.

Страхование и безопасность

страхование гражданско-правовой ответственности нотариуса;

охранная и пожарная сигнализация;

металлические двери, ролеты, решетки или защитная пленка на окнах;

металлические шкафы и огнестойкие сейфы.

Техническое обеспечение работы

компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, факсы и телефоны;

программное обеспечение и его обслуживание;

пользование электронными базами законодательства;

подключение к интернету и телекоммуникационные услуги;

информационная вывеска и офисная мебель.

Доступ к государственным реестрам

установка, обслуживание и пользование государственными и едиными реестрами.

Документооборот и бланки

изготовление печатей и штампов;

приобретение специальных бланков нотариальных документов;

ведение реестров нотариальных действий, книг и журналов учета;

канцелярские принадлежности, архивные папки и материалы для прошивки документов.

Хранение документов

расходы на обеспечение сохранности документов нотариального делопроизводства.

Профессиональное развитие

повышение квалификации;

участие в семинарах, конференциях и симпозиумах;

обучение в школе молодого нотариуса;

приобретение и подписка на юридическую литературу.

Расходы на персонал

зарплата помощников, секретарей и стажеров;

обязательные начисления на фонд оплаты труда.

Социальные взносы и банковские услуги

уплата взносов в Пенсионный фонд Украины;

платежи в фонды общеобязательного государственного социального страхования;

открытие банковских счетов и их расчетно-кассовое обслуживание.

Другие расходы

почтовые и курьерские услуги;

коммунальные расходы (электроэнергия, газ, тепло, вода) для содержания рабочего места, если помещение принадлежит нотариусу;

ежемесячные членские взносы на обеспечение нотариального самоуправления в соответствии с Закон Украины «О нотариате».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.