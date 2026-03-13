Какие расходы могут учитывать частные нотариусы при определении дохода — список

20:04, 13 марта 2026
В перечень входят расходы на аренду офиса, техническое обеспечение, доступ к реестрам, персонал и профессиональное обучение.
Частные нотариусы в Украине имеют право учитывать ряд профессиональных расходов при определении совокупного чистого дохода, который подлежит налогообложению. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области.

Речь идет о расходах, связанных с организацией и обеспечением нотариальной деятельности. Их перечень определен в обобщающих налоговых консультациях, утвержденных приказами Государственной налоговой службы от 24 декабря 2012 года №1185 и Министерства доходов и сборов от 30 декабря 2013 года №884.

Какие расходы могут учитывать нотариусы

Налоговая поясняет, что к расходам частного нотариуса могут относиться, в частности:

Организация рабочего места

  • аренда помещения для работы нотариуса;
  • ремонт рабочего места;
  • оборудование пандуса для лиц с инвалидностью.

Страхование и безопасность

  • страхование гражданско-правовой ответственности нотариуса;
  • охранная и пожарная сигнализация;
  • металлические двери, ролеты, решетки или защитная пленка на окнах;
  • металлические шкафы и огнестойкие сейфы.

Техническое обеспечение работы

  • компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, факсы и телефоны;
  • программное обеспечение и его обслуживание;
  • пользование электронными базами законодательства;
  • подключение к интернету и телекоммуникационные услуги;
  • информационная вывеска и офисная мебель.

Доступ к государственным реестрам

  • установка, обслуживание и пользование государственными и едиными реестрами.

Документооборот и бланки

  • изготовление печатей и штампов;
  • приобретение специальных бланков нотариальных документов;
  • ведение реестров нотариальных действий, книг и журналов учета;
  • канцелярские принадлежности, архивные папки и материалы для прошивки документов.

Хранение документов

  • расходы на обеспечение сохранности документов нотариального делопроизводства.

Профессиональное развитие

  • повышение квалификации;
  • участие в семинарах, конференциях и симпозиумах;
  • обучение в школе молодого нотариуса;
  • приобретение и подписка на юридическую литературу.

Расходы на персонал

  • зарплата помощников, секретарей и стажеров;
  • обязательные начисления на фонд оплаты труда.

Социальные взносы и банковские услуги

  • уплата взносов в Пенсионный фонд Украины;
  • платежи в фонды общеобязательного государственного социального страхования;
  • открытие банковских счетов и их расчетно-кассовое обслуживание.

Другие расходы

  • почтовые и курьерские услуги;
  • коммунальные расходы (электроэнергия, газ, тепло, вода) для содержания рабочего места, если помещение принадлежит нотариусу;
  • ежемесячные членские взносы на обеспечение нотариального самоуправления в соответствии с Закон Украины «О нотариате».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

