Які витрати можуть враховувати приватні нотаріуси при визначенні доходу — список
Приватні нотаріуси в Україні мають право враховувати низку професійних витрат під час визначення сукупного чистого доходу, який підлягає оподаткуванню. Про це повідомило Головне управління ДПС у Черкаській області.
Йдеться про витрати, пов’язані з організацією та забезпеченням нотаріальної діяльності. Їх перелік визначено в узагальнюючих податкових консультаціях, затверджених наказами Державної податкової служби від 24 грудня 2012 року №1185 та Міністерства доходів і зборів від 30 грудня 2013 року №884.
Які витрати можуть враховувати нотаріуси
Податкова пояснює, що до витрат приватного нотаріуса можуть належати, зокрема:
Організація робочого місця
- оренда приміщення для роботи нотаріуса;
- ремонт робочого місця;
- облаштування пандусу для осіб з інвалідністю.
Страхування та безпека
- страхування цивільно-правової відповідальності нотаріуса;
- охоронна та пожежна сигналізація;
- металеві двері, ролети, грати або захисна плівка на вікнах;
- металеві шафи та вогнестійкі сейфи.
Технічне забезпечення роботи
- комп’ютери, принтери, сканери, ксерокси, факси та телефони;
- програмне забезпечення і його обслуговування;
- користування електронними базами законодавства;
- підключення до інтернету та телекомунікаційні послуги;
- інформаційна вивіска та офісні меблі.
Доступ до державних реєстрів
- встановлення, обслуговування і користування державними та єдиними реєстрами.
Документообіг і бланки
- виготовлення печаток і штампів;
- придбання спеціальних бланків нотаріальних документів;
- ведення реєстрів нотаріальних дій, книг та журналів обліку;
- канцелярське приладдя, архівні папки та матеріали для прошивання документів.
Зберігання документів
- витрати на забезпечення збереження документів нотаріального діловодства.
Професійний розвиток
- підвищення кваліфікації;
- участь у семінарах, конференціях та симпозіумах;
- навчання в школі молодого нотаріуса;
- придбання та передплата юридичної літератури.
Витрати на персонал
- зарплата помічників, секретарів і стажистів;
- обов’язкові нарахування на фонд оплати праці.
Соціальні внески та банківські послуги
- сплата внесків до Пенсійний фонд України;
- платежі до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- відкриття банківських рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування.
Інші витрати
- поштові та кур’єрські послуги;
- комунальні витрати (електроенергія, газ, тепло, вода) для утримання робочого місця, якщо приміщення належить нотаріусу;
- щомісячні членські внески на забезпечення нотаріального самоврядування відповідно до Закон України «Про нотаріат».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.