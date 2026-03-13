  В Україні

Які витрати можуть враховувати приватні нотаріуси при визначенні доходу — список

20:04, 13 березня 2026
До переліку входять витрати на оренду офісу, технічне забезпечення, доступ до реєстрів, персонал та професійне навчання.
Приватні нотаріуси в Україні мають право враховувати низку професійних витрат під час визначення сукупного чистого доходу, який підлягає оподаткуванню. Про це повідомило Головне управління ДПС у Черкаській області.

Йдеться про витрати, пов’язані з організацією та забезпеченням нотаріальної діяльності. Їх перелік визначено в узагальнюючих податкових консультаціях, затверджених наказами Державної податкової служби від 24 грудня 2012 року №1185 та Міністерства доходів і зборів від 30 грудня 2013 року №884.

Які витрати можуть враховувати нотаріуси

Податкова пояснює, що до витрат приватного нотаріуса можуть належати, зокрема:

Організація робочого місця

  • оренда приміщення для роботи нотаріуса;
  • ремонт робочого місця;
  • облаштування пандусу для осіб з інвалідністю.

Страхування та безпека

  • страхування цивільно-правової відповідальності нотаріуса;
  • охоронна та пожежна сигналізація;
  • металеві двері, ролети, грати або захисна плівка на вікнах;
  • металеві шафи та вогнестійкі сейфи.

Технічне забезпечення роботи

  • комп’ютери, принтери, сканери, ксерокси, факси та телефони;
  • програмне забезпечення і його обслуговування;
  • користування електронними базами законодавства;
  • підключення до інтернету та телекомунікаційні послуги;
  • інформаційна вивіска та офісні меблі.

Доступ до державних реєстрів

  • встановлення, обслуговування і користування державними та єдиними реєстрами.

Документообіг і бланки

  • виготовлення печаток і штампів;
  • придбання спеціальних бланків нотаріальних документів;
  • ведення реєстрів нотаріальних дій, книг та журналів обліку;
  • канцелярське приладдя, архівні папки та матеріали для прошивання документів.

Зберігання документів

  • витрати на забезпечення збереження документів нотаріального діловодства.

Професійний розвиток

  • підвищення кваліфікації;
  • участь у семінарах, конференціях та симпозіумах;
  • навчання в школі молодого нотаріуса;
  • придбання та передплата юридичної літератури.

Витрати на персонал

  • зарплата помічників, секретарів і стажистів;
  • обов’язкові нарахування на фонд оплати праці.

Соціальні внески та банківські послуги

  • сплата внесків до Пенсійний фонд України;
  • платежі до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • відкриття банківських рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування.

Інші витрати

  • поштові та кур’єрські послуги;
  • комунальні витрати (електроенергія, газ, тепло, вода) для утримання робочого місця, якщо приміщення належить нотаріусу;
  • щомісячні членські внески на забезпечення нотаріального самоврядування відповідно до Закон України «Про нотаріат».

