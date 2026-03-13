Які витрати можуть враховувати приватні нотаріуси при визначенні доходу — список

До переліку входять витрати на оренду офісу, технічне забезпечення, доступ до реєстрів, персонал та професійне навчання.

Приватні нотаріуси в Україні мають право враховувати низку професійних витрат під час визначення сукупного чистого доходу, який підлягає оподаткуванню. Про це повідомило Головне управління ДПС у Черкаській області.

Йдеться про витрати, пов’язані з організацією та забезпеченням нотаріальної діяльності. Їх перелік визначено в узагальнюючих податкових консультаціях, затверджених наказами Державної податкової служби від 24 грудня 2012 року №1185 та Міністерства доходів і зборів від 30 грудня 2013 року №884.

Які витрати можуть враховувати нотаріуси

Податкова пояснює, що до витрат приватного нотаріуса можуть належати, зокрема:

Організація робочого місця

оренда приміщення для роботи нотаріуса;

ремонт робочого місця;

облаштування пандусу для осіб з інвалідністю.

Страхування та безпека

страхування цивільно-правової відповідальності нотаріуса;

охоронна та пожежна сигналізація;

металеві двері, ролети, грати або захисна плівка на вікнах;

металеві шафи та вогнестійкі сейфи.

Технічне забезпечення роботи

комп’ютери, принтери, сканери, ксерокси, факси та телефони;

програмне забезпечення і його обслуговування;

користування електронними базами законодавства;

підключення до інтернету та телекомунікаційні послуги;

інформаційна вивіска та офісні меблі.

Доступ до державних реєстрів

встановлення, обслуговування і користування державними та єдиними реєстрами.

Документообіг і бланки

виготовлення печаток і штампів;

придбання спеціальних бланків нотаріальних документів;

ведення реєстрів нотаріальних дій, книг та журналів обліку;

канцелярське приладдя, архівні папки та матеріали для прошивання документів.

Зберігання документів

витрати на забезпечення збереження документів нотаріального діловодства.

Професійний розвиток

підвищення кваліфікації;

участь у семінарах, конференціях та симпозіумах;

навчання в школі молодого нотаріуса;

придбання та передплата юридичної літератури.

Витрати на персонал

зарплата помічників, секретарів і стажистів;

обов’язкові нарахування на фонд оплати праці.

Соціальні внески та банківські послуги

сплата внесків до Пенсійний фонд України;

платежі до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

відкриття банківських рахунків та їх розрахунково-касове обслуговування.

Інші витрати

поштові та кур’єрські послуги;

комунальні витрати (електроенергія, газ, тепло, вода) для утримання робочого місця, якщо приміщення належить нотаріусу;

щомісячні членські внески на забезпечення нотаріального самоврядування відповідно до Закон України «Про нотаріат».

