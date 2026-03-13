Ямочный ремонт в Украине – сколько дорог уже отремонтировано

20:29, 13 марта 2026
Ремонтные работы продолжаются во всех областях Украины.
Фото: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины﻿
С начала 2026 года на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения устранили 457 тысяч квадратных метров повреждений дорожного покрытия. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

За последние сутки дорожники восстановили 68 тысяч квадратных метров покрытия. К работам было привлечено 1332 специалиста. Ремонт выполнялся с использованием различных технологий и материалов с учетом погодных условий, в частности методом ремонта большими картами.

Работы проводились на 18 международных автодорогах, а также на отдельных участках национальных трасс. Наибольшие объемы ликвидации повреждений зафиксированы на следующих дорогах:

  • М-06 Киев — Чоп — 12,1 тыс. м²;
  • М-05 Киев — Одесса — 10,8 тыс. м²;
  • М-03 Киев — Харьков — Довжанский — 6,4 тыс. м²;
  • М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск — 4,5 тыс. м².

13 марта текущие ремонты продолжатся на основных дорогах государственного значения во всех областях. К работам планируется привлечь около 1250 специалистов, а в течение дня ожидается ликвидировать еще более 52 тысяч квадратных метров аварийной ямочности.

