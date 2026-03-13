Ямковий ремонт в Україні – скільки доріг вже відремонтовано

Ремонтні роботи тривають у всіх областях України.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України﻿

З початку 2026 року на автомобільних дорогах загального користування державного значення ліквідували 457 тисяч квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Протягом останньої доби дорожники відновили 68 тисяч квадратних метрів покриття. До робіт було залучено 1332 фахівці. Ремонт виконували з використанням різних технологій і матеріалів з урахуванням погодних умов, зокрема методом ремонту великими картами.

Роботи проводилися на 18 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. Найбільші обсяги ліквідації пошкоджень зафіксовані на таких дорогах:

М-06 Київ — Чоп — 12,1 тис. м²;

М-05 Київ — Одеса — 10,8 тис. м²;

М-03 Київ — Харків — Довжанський — 6,4 тис. м²;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 4,5 тис. м².

13 березня поточні ремонти продовжаться на основних дорогах державного значення в усіх областях. До робіт планують залучити близько 1250 фахівців, а протягом дня очікують ліквідувати ще понад 52 тисячі квадратних метрів аварійної ямковості.

