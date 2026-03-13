Получили подарок или наследство от нерезидента — какие налоги платить

Граждане, получившие наследство или подарок от физлица-нерезидента, должны подать декларацию и уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Харьковской области разъясняет, какие правила декларирования и налогообложения наследства от нерезидента действуют в 2026 году.

Отмечается, что налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны подавать физические лица, которые в 2025 году получали доход в виде стоимости унаследованного (подаренного) имущества, денежных средств, имущественных или неимущественных прав от физического лица-резидента, которое не относится к членам семьи первой и второй степеней родства.

Обращаем внимание, что членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, а также дети такого лица, в том числе усыновленные.

Членами семьи второй степени родства считаются родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, а также внуки.

Граждане, которые в 2025 году получили наследство (подарок), подлежащее налогообложению, обязаны до 1 мая 2026 года подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, задекларировать указанный доход и определить налоговые обязательства:

налог на доходы физических лиц — 5 %,

военный сбор — 5 %.

Суммы налоговых обязательств, указанные в поданной годовой декларации, граждане должны уплатить самостоятельно до 1 августа 2026 года.

Граждане, которые получили наследство (подарок) от физического лица-нерезидента, также подают декларацию и уплачивают:

18 % налога на доходы физических лиц,

5 % военного сбора.

Каждый налогоплательщик может выбрать удобный способ подачи декларации:

лично или через уполномоченное лицо;

по почте с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока подачи;

в электронной форме через Электронный кабинет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.