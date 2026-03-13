Получили подарок или наследство от нерезидента — какие налоги платить
Главное управление ГНС в Харьковской области разъясняет, какие правила декларирования и налогообложения наследства от нерезидента действуют в 2026 году.
Отмечается, что налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны подавать физические лица, которые в 2025 году получали доход в виде стоимости унаследованного (подаренного) имущества, денежных средств, имущественных или неимущественных прав от физического лица-резидента, которое не относится к членам семьи первой и второй степеней родства.
Обращаем внимание, что членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, а также дети такого лица, в том числе усыновленные.
Членами семьи второй степени родства считаются родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, а также внуки.
Граждане, которые в 2025 году получили наследство (подарок), подлежащее налогообложению, обязаны до 1 мая 2026 года подать декларацию об имущественном состоянии и доходах, задекларировать указанный доход и определить налоговые обязательства:
налог на доходы физических лиц — 5 %,
военный сбор — 5 %.
Суммы налоговых обязательств, указанные в поданной годовой декларации, граждане должны уплатить самостоятельно до 1 августа 2026 года.
Граждане, которые получили наследство (подарок) от физического лица-нерезидента, также подают декларацию и уплачивают:
- 18 % налога на доходы физических лиц,
- 5 % военного сбора.
- Каждый налогоплательщик может выбрать удобный способ подачи декларации:
- лично или через уполномоченное лицо;
- по почте с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока подачи;
- в электронной форме через Электронный кабинет.
