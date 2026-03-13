Отримали подарунок або спадщину від нерезидента — які податки сплачувати

Громадяни, які отримали спадщину або подарунок від фізичної особи-нерезидента, повинні подати декларацію та сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Головне управління ДПС у Харківській області пояснює, які правила декларування й оподаткування спадщини від нерезидента у 2026 році.

Зазначається, що податкову декларацію про майновий стан і доходи обов’язково подають фізичні особи, які у 2025 році отримували дохід у вигляді вартості успадкованого (подарованого) майна, коштів, майнових чи немайнових прав від фізичної особи - резидента, яка не відноситься до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення.

Звертаємо увагу, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Громадяни, які у 2025 році отримали спадщину (дарунок), що підлягають оподаткуванню, зобов’язані до 1 травня 2026 року подати Декларацію про майновий стан і доходи, задекларувати вказаний дохід і визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та військовий збір - 5 відсотків.

Cуми податкового зобов’язання, зазначені в поданій річній декларації, сплачуються громадянами самостійно до 1 серпня 2026 року.

Громадяни, які отримали спадщину (дарунок) від фізичної особи - нерезидента також подають декларацію та сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір - 5 відсотків.

Кожен платник обирає зручний для себе спосіб подання Декларації:

особисто або уповноваженою особою;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

в електронній формі через Електронний кабінет.

