В Іраку розбився американський літак-заправник KC-135 – в ЗС США підтвердили загибель всіх членів екіпажу

Центральне командування США підтвердило смерть військових, причини аварії розслідують.

Підтверджено загибель усіх шести членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який зазнав аварії на заході Іраку під час польоту 12 березня в рамках операції «Epic Fury».

За інформацією Центрального командування Збройних сил США, інцидент не був спричинений вогнем противника або своїх військ. Обставини аварії наразі розслідуються.

Імена загиблих військовослужбовців поки не розголошуються — їх повідомлять найближчим родичам протягом 24 годин після підтвердження загибелі.

