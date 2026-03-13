В Ираке разбился американский самолет-заправщик KC-135 — в ВС США подтвердили гибель всех членов экипажа

Центральное командование США подтвердило гибель военнослужащих, причины аварии расследуются.

Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который потерпел крушение на западе Ирака во время полета 12 марта в рамках операции «Epic Fury».

По информации Центрального командования Вооруженных сил США, инцидент не был вызван огнем противника или своих войск. Обстоятельства аварии в настоящее время расследуются.

Имена погибших военнослужащих пока не разглашаются — их сообщат ближайшим родственникам в течение 24 часов после подтверждения гибели.

