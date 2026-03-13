Мобілізовані IT-фахівці зможуть отримувати офіцерське звання та служити за спеціальністю

18:39, 13 березня 2026
Військовослужбовці з компетенціями у сфері IT можуть отримувати офіцерське звання та працювати на посадах із цифрової трансформації армії.
Мобілізовані IT-фахівці зможуть отримувати офіцерське звання та служити за спеціальністю
Фото: freepik
Президент Володимир Зеленський підписав указ №214/2026, який вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Як пояснюють у Міноборони, мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання. Військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією або призовом, після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».

Рішення ухвалює Міністр оборони. Після погодження кандидатури заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ Міністерства.

Призначення, переведення або переміщення по службі для фахівців із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міністерством оборони.

Кандидатів на посади IT-фахівців відбиратимуть у два етапи:

  • у військових частинах — командири проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців;
  • у Міністерстві оборони — перевірка документів, відповідності вимогам і, за потреби, співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації.

Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта та він призначається на IT-посаду.

Як зазначають у Міноборони, було запущено розгортання ІТ-вертикалі — мережі фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони: від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Наразі триває підбір кадрів і призначення фахівців, а незабаром стануть доступні публічні вакансії для військових.

Такі фахівці будуть впроваджувати цифрові системи у підрозділах, збирати зворотний зв’язок від військових та формувати запит на нові технологічні рішення.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

