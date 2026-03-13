Мобілізовані IT-фахівці зможуть отримувати офіцерське звання та служити за спеціальністю

Військовослужбовці з компетенціями у сфері IT можуть отримувати офіцерське звання та працювати на посадах із цифрової трансформації армії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №214/2026, який вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Як пояснюють у Міноборони, мобілізовані IT-фахівці можуть отримати офіцерське звання. Військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією або призовом, після відбору на посади фахівців із цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».

Рішення ухвалює Міністр оборони. Після погодження кандидатури заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації видається відповідний наказ Міністерства.

Призначення, переведення або переміщення по службі для фахівців із цифрової трансформації відбуватиметься з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міністерством оборони.

Кандидатів на посади IT-фахівців відбиратимуть у два етапи:

у військових частинах — командири проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців;

у Міністерстві оборони — перевірка документів, відповідності вимогам і, за потреби, співбесіда з представниками Директорату цифрової трансформації.

Після успішного відбору військовослужбовцю присвоюється звання молодшого лейтенанта та він призначається на IT-посаду.

Як зазначають у Міноборони, було запущено розгортання ІТ-вертикалі — мережі фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони: від батальйону до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Наразі триває підбір кадрів і призначення фахівців, а незабаром стануть доступні публічні вакансії для військових.

Такі фахівці будуть впроваджувати цифрові системи у підрозділах, збирати зворотний зв’язок від військових та формувати запит на нові технологічні рішення.

