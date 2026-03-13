Мобилизованные IT-специалисты смогут получать офицерское звание и служить по специальности

Военнослужащие с компетенциями в сфере IT смогут получать офицерское звание и работать на должностях, связанных с цифровой трансформацией армии.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал указ №214/2026, который вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Как поясняют в Минобороны, мобилизованные IT-специалисты смогут получить офицерское звание. Военнослужащие, которые проходят службу по мобилизации или призыву, после отбора на должности специалистов по цифровой трансформации смогут получить первичное офицерское звание «младший лейтенант».

Решение принимает Министр обороны. После согласования кандидатуры заместителем Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации издается соответствующий приказ Министерства.

Назначение, перевод или перемещение по службе для специалистов по цифровой трансформации будет происходить с учетом специальных процедур, определенных Министерством обороны.

Кандидатов на должности IT-специалистов будут отбирать в два этапа:

в воинских частях — командиры будут проводить первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих;

в Министерстве обороны — проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.

После успешного отбора военнослужащему присваивается звание младшего лейтенанта, и он назначается на IT-должность.

Как отмечают в Минобороны, начато развертывание IT-вертикали — сети специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях Сил обороны: от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны. Сейчас продолжается подбор кадров и назначение специалистов, а вскоре станут доступны публичные вакансии для военных.

Такие специалисты будут внедрять цифровые системы в подразделениях, собирать обратную связь от военных и формировать запрос на новые технологические решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.