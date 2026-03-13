  1. В Украине

Мобилизованные IT-специалисты смогут получать офицерское звание и служить по специальности

18:39, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащие с компетенциями в сфере IT смогут получать офицерское звание и работать на должностях, связанных с цифровой трансформацией армии.
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал указ №214/2026, который вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как поясняют в Минобороны, мобилизованные IT-специалисты смогут получить офицерское звание. Военнослужащие, которые проходят службу по мобилизации или призыву, после отбора на должности специалистов по цифровой трансформации смогут получить первичное офицерское звание «младший лейтенант».

Решение принимает Министр обороны. После согласования кандидатуры заместителем Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации издается соответствующий приказ Министерства.

Назначение, перевод или перемещение по службе для специалистов по цифровой трансформации будет происходить с учетом специальных процедур, определенных Министерством обороны.

Кандидатов на должности IT-специалистов будут отбирать в два этапа:

  • в воинских частях — командиры будут проводить первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих;
  • в Министерстве обороны — проверка документов, соответствия требованиям и, при необходимости, собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.

После успешного отбора военнослужащему присваивается звание младшего лейтенанта, и он назначается на IT-должность.

Как отмечают в Минобороны, начато развертывание IT-вертикали — сети специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях Сил обороны: от батальона до Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны. Сейчас продолжается подбор кадров и назначение специалистов, а вскоре станут доступны публичные вакансии для военных.

Такие специалисты будут внедрять цифровые системы в подразделениях, собирать обратную связь от военных и формировать запрос на новые технологические решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

армия мобилизация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]