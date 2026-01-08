Посольство США в Україні попередило про можливу масовану атаку РФ найближчими днями
20:54, 8 січня 2026
Посольство США в Україні попереджає про загрозу масованого російського удару протягом кількох наступних днів.
Посольство США в Україні попередило про можливий масований удар РФ найближчими днями.
Раніше Президент Володимир Зеленський також повідомив, що росіяни готують атаку найближчим часом.
«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів», - йдеться в повідомленні.
Дипломатичне відомство рекомендує:
- заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.
- завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;
- негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.
- стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;
- мати запаси води, їжі та медикаментів;
- у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.
