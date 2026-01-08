Посольство США в Україні попередило про можливу масовану атаку РФ найближчими днями

Посольство США в Україні попереджає про загрозу масованого російського удару протягом кількох наступних днів.

Посольство США в Україні попередило про можливий масований удар РФ найближчими днями.

Раніше Президент Володимир Зеленський також повідомив, що росіяни готують атаку найближчим часом.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів», - йдеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство рекомендує:

заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.

завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;

негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.

стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;

мати запаси води, їжі та медикаментів;

у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.

