Зеленський попередив про можливий масований обстріл РФ у ніч на 9 січня

Росія може скористатися негодою для масованого удару по Україні.

Президент Володимир Зеленський попередив, що РФ може нанести новий масований удар у ніч на 9 січня.

Він наголосив, що росіяни намагаються скористатися негодою.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття.

Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний», — зазначив Президент.

