Зеленский предупредил о возможном массированном обстреле РФ в ночь на 9 января

Россия может воспользоваться непогодой для массированного удара по Украине.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ может нанести новый массированный удар в ночь на 9 января.

Он подчеркнул, что россияне пытаются воспользоваться непогодой.

«Есть информация, что сегодня ночью может быть новый россииский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытия.

Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местной власти, максимально помогать всем, кто задействован», — отметил Президент.

