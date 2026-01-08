Посольство США в Украине предупредило о возможной массированной атаке РФ в ближайшие дни

Посольство США в Украине предупреждает об угрозе массированного российского удара в течение нескольких следующих дней.

Посольство США в Украине предупредило о возможном массированном ударе РФ в ближайшие дни.

Ранее Президент Владимир Зеленский также сообщил, что россияне готовят атаку в ближайшее время.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней», — говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство рекомендует:

заранее определить места укрытий до объявления воздушной тревоги;

загрузить на мобильный телефон надежный приложение для оповещения о воздушной тревоге;

немедленно укрыться при объявлении воздушной тревоги;

следить за местными СМИ для получения срочных новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;

иметь запасы воды, еды и медикаментов;

в случае чрезвычайной ситуации соблюдать указания украинских должностных лиц и экстренных служб.

