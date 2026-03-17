  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя за два місяці звільнила 30 суддів

15:48, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Більшість рішень ухвалили через подання заяв про відставку, ще п’ять суддів звільнили за дисциплінарні порушення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж двох місяців 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 30 суддів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За загальними обставинами звільнено 25 суддів, а саме, у зв’язку з поданням заяв про відставку.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного поступку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВРП

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]