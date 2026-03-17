Вища рада правосуддя за два місяці звільнила 30 суддів

Більшість рішень ухвалили через подання заяв про відставку, ще п’ять суддів звільнили за дисциплінарні порушення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж двох місяців 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 30 суддів.

За загальними обставинами звільнено 25 суддів, а саме, у зв’язку з поданням заяв про відставку.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного поступку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.