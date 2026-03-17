Вища рада правосуддя за два місяці звільнила 30 суддів
15:48, 17 березня 2026
Більшість рішень ухвалили через подання заяв про відставку, ще п’ять суддів звільнили за дисциплінарні порушення.
Упродовж двох місяців 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 30 суддів.
За загальними обставинами звільнено 25 суддів, а саме, у зв’язку з поданням заяв про відставку.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного поступку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.