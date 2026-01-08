Кабмін унормував харчування у ТЦК: держава забезпечуватиме харчування громадян під час мобілізації

Кабмін унормував забезпечення громадян харчуванням у ТЦК та СП від дня прибуття до зарахування у військову частину.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання забезпечення харчуванням громадян у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізації. Йдеться про осіб, які прибувають до ТЦК для призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Як повідомив народний депутат Олександр Федієнко, документ усуває прогалину, яка тривалий час існувала щодо харчування людей у перехідний період — коли вони ще не мають статусу військовослужбовців, але вже перебувають у ТЦК.

Згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2025 року №1779, зміни внесено до постанови КМУ від 29 березня 2002 р. № 426. Тепер визначено чіткий період забезпечення харчуванням:

початок — день прибуття громадянина до ТЦК та СП;

завершення — день включення його до списків військової частини.

Також зміни внесено також до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 560. Документ доповнено новим пунктом, який прямо передбачає забезпечення харчуванням у період перебування в ТЦК до зарахування до військової частини.

Таким чином, на ТЦК та СП покладено прямий обов’язок організовувати харчування таких осіб за рахунок держави. Громадяни забезпечуватимуться харчуванням за нормою №1 — загальновійськовою нормою харчування.

