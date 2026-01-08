  1. В Украине

Кабмин урегулировал питание в ТЦК: государство будет обеспечивать питание граждан во время мобилизации

12:29, 8 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин нормировал обеспечение граждан питанием в ТЦК и СП со дня прибытия до зачислению в воинскую часть.
Кабмин урегулировал питание в ТЦК: государство будет обеспечивать питание граждан во время мобилизации
Фото: АрміяInform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление, которое урегулировало вопрос обеспечения питанием граждан в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизации. Речь идет о лицах, которые прибывают в ТЦК для призыва на военную службу во время мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил народный депутат Александр Федиенко, документ устраняет пробел, который длительное время существовал в вопросе питания людей в переходный период — когда они еще не имеют статуса военнослужащих, но уже находятся в ТЦК.

Согласно постановлению Кабмина от 30 декабря 2025 года №1779, изменения внесены в постановление КМУ от 29 марта 2002 г. № 426. Теперь определен четкий период обеспечения питанием:

  • начало — день прибытия гражданина в ТЦК и СП;
  • завершение — день включения его в списки воинской части.

Также изменения внесены в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, в особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 560. Документ дополнен новым пунктом, который прямо предусматривает обеспечение питанием в период пребывания в ТЦК до зачисления в воинскую часть.

Таким образом, на ТЦК и СП возложена прямая обязанность организовывать питание таких лиц за счет государства. Граждане будут обеспечиваться питанием по норме №1 — общевойсковой норме питания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины постановление война военнослужащие ТЦК мобилизация военнообязанный питание

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минимальная зарплата учителей может вырасти до 30 тысяч грн с 2026 года

Законопроекты предусматривают увеличение заработных плат педагогов и сотрудников детских садов.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]