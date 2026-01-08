Кабмин урегулировал питание в ТЦК: государство будет обеспечивать питание граждан во время мобилизации

Кабмин нормировал обеспечение граждан питанием в ТЦК и СП со дня прибытия до зачислению в воинскую часть.

Кабинет Министров принял постановление, которое урегулировало вопрос обеспечения питанием граждан в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизации. Речь идет о лицах, которые прибывают в ТЦК для призыва на военную службу во время мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.

Как сообщил народный депутат Александр Федиенко, документ устраняет пробел, который длительное время существовал в вопросе питания людей в переходный период — когда они еще не имеют статуса военнослужащих, но уже находятся в ТЦК.

Согласно постановлению Кабмина от 30 декабря 2025 года №1779, изменения внесены в постановление КМУ от 29 марта 2002 г. № 426. Теперь определен четкий период обеспечения питанием:

начало — день прибытия гражданина в ТЦК и СП;

завершение — день включения его в списки воинской части.

Также изменения внесены в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, в особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 560. Документ дополнен новым пунктом, который прямо предусматривает обеспечение питанием в период пребывания в ТЦК до зачисления в воинскую часть.

Таким образом, на ТЦК и СП возложена прямая обязанность организовывать питание таких лиц за счет государства. Граждане будут обеспечиваться питанием по норме №1 — общевойсковой норме питания.

