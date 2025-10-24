Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект про наставництво

Наставництво відбуватиметься лише за згодою дитини та її батьків або законних представників.

Члени Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розглянули підготовлений до другого читання законопроект №13200 про наставництво.

Документ має на меті розширити можливості наставництва для дітей, запровадити індивідуальну та корпоративну форми, визначити чіткі вимоги до наставників (від 21 року, громадяни України) і створити механізми контролю, супроводу та моніторингу.

Наставництво відбуватиметься лише за згодою дитини та її батьків або законних представників.

До другого читання враховано ключові зміни:

віковий поріг дітей - від 10 років;

тристоронній договір між наставником, батьками й надавачем послуги;

запуск інституту наставництва через 6 місяців після ухвалення закону.

Усього до законопроекту подано 345 правок, з яких 193 враховано, а 152 відхилено.

За результатами розгляду Комітет рекомендує Верховній Раді законопроект про наставництво прийняти у другому читанні і в цілому.

