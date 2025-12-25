Мінфін і податкова готують автоматичну реєстрацію ФОПів платниками ПДВ

Мінфін разом із податковою службою розробляє механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОПів, які за обсягом операцій мають стати платниками ПДВ.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві фінансів відбулася робоча зустріч заступниці міністра Світлани Воробей та народного депутата, голови підкомітету з питань взаємодії держави та бізнесу Ігоря Марчука, під час якої обговорили деталі впровадження податку на додану вартість для платників єдиного податку та спрощення податкового адміністрування.

Ключовою темою зустрічі стала необхідність максимальної автоматизації процесів, аби мінімізувати ризики для бізнесу, пов’язані з упровадженням нових форм звітності.

Світлана Воробей зазначила, що під час обговорення було враховано занепокоєння бізнесу щодо можливого блокування податкових накладних та віднесення операцій до ризикових. За її словами, нормативні положення опрацьовуються таким чином, щоб захистити сумлінних підприємців і забезпечити підтвердження податкового кредиту без надмірного тиску.

Мінфін спільно з Державною податковою службою працює над механізмом автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ. Передбачається відмова від паперових заяв та перехід до автоматичної реєстрації на основі даних податкової звітності та реєстраторів розрахункових операцій.

Також планується для ФОПів, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищує нормативний поріг, планують дати період для накопичення податкового кредиту.

Окремо розглядається можливість автоматичного попереднього заповнення декларацій в Електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПС. Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального.

Нагадаємо, що опублікований Міністерством фінансів проєкт змін до податкового законодавства, який передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп у разі перевищення річного доходу в 1 млн грн. Як кажуть народні депутати, це може призвести до критичних наслідків для малого бізнесу.

За оцінками Мінфіну, реалізація ініціативи охопить близько 628 тисяч фізичних осіб — підприємців і забезпечить додаткові надходження до бюджету в обсязі близько 40 млрд грн. У середньому це, за підрахунками відомства, становитиме понад 60 тис. грн додаткового податкового навантаження на одного ФОП за показниками 2024 року.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна називає такі розрахунки «маніпулятивно заниженими». За її словами, у реальності податкове навантаження буде значно вищим, оскільки ПДВ становить 20% від обороту, а не від прибутку. Якщо ФОП не має вхідного ПДВ — тобто не отримує податкові накладні від постачальників — він буде змушений сплачувати повну суму ПДВ з усього обороту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.