Запровадження ПДВ для ФОП може вдарити по малому бізнесу – що кажуть у Раді

Міністерство фінансів оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОПів.

Опублікований Міністерством фінансів проєкт змін до податкового законодавства, який передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп у разі перевищення річного доходу в 1 млн грн. Як кажуть народні депутати, це може призвести до критичних наслідків для малого бізнесу.

За оцінками Мінфіну, реалізація ініціативи охопить близько 628 тисяч фізичних осіб — підприємців і забезпечить додаткові надходження до бюджету в обсязі близько 40 млрд грн. У середньому це, за підрахунками відомства, становитиме понад 60 тис. грн додаткового податкового навантаження на одного ФОП за показниками 2024 року.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна називає такі розрахунки «маніпулятивно заниженими». За її словами, у реальності податкове навантаження буде значно вищим, оскільки ПДВ становить 20% від обороту, а не від прибутку. Якщо ФОП не має вхідного ПДВ — тобто не отримує податкові накладні від постачальників — він буде змушений сплачувати повну суму ПДВ з усього обороту.

За таких умов, зазначає депутатка, фактичне податкове навантаження може коливатися від 220 тис. до 740 тис. грн на рік з одного ФОП. Найбільш уразливими, за її оцінкою, є підприємці у сфері послуг, торгівлі з мінімальною маржею, а також ФОП, які не працюють із великими постачальниками — платниками ПДВ.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів повідомило, що відкрите до напрацювання комплексного рішення щодо можливого реформування оподаткування фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, зокрема в частині сплати ПДВ.

