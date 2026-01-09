Верховний Суд вказав, як рахувати строки на апеляційне оскарження, якщо закінчення припадає на вихідний

Верховний Суд пояснив важливе правило про обчислення строків на апеляційне оскарження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд вказав, якщо закінчення річного строку на апеляційне оскарження судового рішення припадає на вихідний день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. Подання апеляційної скарги в такий робочий день вважається вчиненим у межах строку, а не після його спливу. Суд апеляційної інстанції не може відмовити у відкритті апеляційного провадження на підставі ч. 2 ст. 358 ЦПК України через нібито пропуск річного строку, якщо апеляційну скаргу подано в перший робочий день після вихідного, на який припадало закінчення річного строку.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Державного підприємства «Науководослідний і проектний інститут містобудування» (далі – ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування») у справі за позовом особи до ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» про стягнення грошових коштів.

Суд першої інстанції позов задовольнив.

Апеляційний суд у відкритті апеляційного провадження відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що апеляційну скаргу подано до суду більше ніж через один рік після ухвалення судового рішення. Заявник не просив поновити строк на апеляційне оскарження із зазначенням правових підстав для його поновлення.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, ухвалу скасував, справу передав до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду зі стадії відкриття апеляційного провадження з огляду на таке.

У цій справі встановлено, що рішення суду першої інстанції ухвалено 24.11.2023, дата складання повного тексту невідома.

Процесуальний строк починається з наступного дня після відповідної дати або настання події (ст. 123 ЦПК України). Якщо останній день припадає на вихідний чи святковий день, строк продовжується до першого робочого дня (ч. 3 ст. 124 ЦПК України).

Останнім днем річного строку на подання апеляційної скарги був 25.11.2024 (23.11.2024 – субота). Строк не вважається пропущеним, якщо документи здані на пошту чи передані іншими засобами зв’язку до його закінчення (ч. 6 ст. 124 ЦПК України).

25.11.2024 ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» засобами поштового зв’язку надіслало апеляційну скаргу до суду. Отже, апеляційну скаргу подано у межах річного строку.

Постанова Верховного Суду у справі № 362/2755/22 (провадження № 61-1850св25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.