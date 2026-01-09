Верховный Суд указал, как считать сроки на апелляционное обжалование, если окончание приходится на выходной

Верховный Суд разъяснил важное правило об исчислении сроков на апелляционное обжалование.

Верховный Суд указал, что если окончание годичного срока на апелляционное обжалование судебного решения приходится на выходной день, последним днем срока является первый после него рабочий день. Подача апелляционной жалобы в такой рабочий день считается совершенной в пределах срока, а не после его истечения. Суд апелляционной инстанции не может отказать в открытии апелляционного производства на основании ч. 2 ст. 358 ГПК Украины из-за якобы пропуска годичного срока, если апелляционная жалоба подана в первый рабочий день после выходного, на который приходилось окончание годичного срока.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Государственного предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (далее — ГП «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства») по делу по иску лица к ГП «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» о взыскании денежных средств.

Суд первой инстанции иск удовлетворил.

Апелляционный суд в открытии апелляционного производства отказал, мотивируя свое решение тем, что апелляционная жалоба подана в суд более чем через один год после вынесения судебного решения. Заявитель не просил восстановить срок на апелляционное обжалование с указанием правовых оснований для его восстановления.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, определение отменил и передал дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения со стадии открытия апелляционного производства, исходя из следующего.

В данном деле установлено, что решение суда первой инстанции принято 24.11.2023, дата составления полного текста неизвестна.

Процессуальный срок начинается со следующего дня после соответствующей даты или наступления события (ст. 123 ГПК Украины). Если последний день приходится на выходной или праздничный день, срок продлевается до первого рабочего дня (ч. 3 ст. 124 ГПК Украины).

Последним днем годичного срока на подачу апелляционной жалобы было 25.11.2024 (23.11.2024 — суббота). Срок не считается пропущенным, если документы сданы на почту или переданы другими средствами связи до его окончания (ч. 6 ст. 124 ГПК Украины).

25.11.2024 ГП «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» средствами почтовой связи направило апелляционную жалобу в суд. Следовательно, апелляционная жалоба подана в пределах годичного срока.

Постановление Верховного Суда от 26 ноября 2025 года по делу № 362/2755/22 (производство № 61-1850св25).

