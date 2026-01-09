  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Невизначене арбітражне застереження не підлягає виконанню: КГС ВС пояснив, яким судом має розглядатися спір

13:53, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГС ВС дійшов висновку, що арбітражне застереження не може бути виконане через його нечіткі та неповні положення і спір має розглядатися відповідно до правил підсудності господарським судом.
Невизначене арбітражне застереження не підлягає виконанню: КГС ВС пояснив, яким судом має розглядатися спір
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Арбітражне застереження, яке містить лише загальне посилання на вирішення спору в арбітражному порядку згідно із законодавством країни продавця, без зазначення конкретної арбітражної установи, її регламенту, місця проведення арбітражу чи інших процедурних питань, є таким, що не може бути виконане. За таких обставин пріоритет у розгляді спору належить саме господарському суду як органу судової влади, а не невстановленому суду країни продавця.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі від 19 листопада 2025 року № 924/389/25.

Господарський суд закрив провадження за позовом про стягнення боргу, посилаючись на арбітражне застереження в договорі, яке передбачає вирішення спорів за законодавством країни продавця (Туреччина). Апеляційний суд скасував ухвалу суду, зазначивши, що арбітражне застереження невиконуване через відсутність конкретної арбітражної установи, місця та регламенту арбітражу. Тому пріоритет у розгляді спору належить господарському суду, а суд першої інстанції помилково застосував міжнародне приватне право замість Угоди між Україною та Туреччиною.

КГС ВС, залишаючи без змін постанову апеляційної інстанції, зазначив, що положення договору, укладеного між сторонами у справі, є арбітражним застереженням, а не пророгаційною угодою про вибір державного суду, оскільки сторони передбачили вирішення спорів у арбітражі за законодавством країни продавця. Водночас КГС ВС зазначив, що арбітражне застереження є невиконуваним, оскільки договір не містить конкретної арбітражної установи, місця проведення арбітражу, порядку формування арбітражу та арбітражного регламенту, що робить неможливим здійснення арбітражного розгляду. З огляду на це пріоритет у розгляді спору належить господарському суду, а не невстановленому арбітражному суду країни продавця.

Верховний Суд також урахував положення Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж, відповідно до яких у разі, якщо сторони не погодили місце арбітражу, позивач має право за власним вибором звернутися або до голови компетентної торгової палати держави, у якій відповідач на момент подання заяви про передачу спору на розгляд арбітражу проживає або має своє місцезнаходження, або до Спеціального комітету, склад і характер діяльності якого визначені в додатку до Конвенції. У разі якщо позивач не скористався наданими йому правами, такі самі права можуть бути реалізовані відповідачем або арбітрами. Водночас жодна зі сторін не скористалася передбаченими Конвенцією механізмами для усунення невизначеності щодо місця арбітражу.

КГС ВС дійшов висновку, що арбітражне застереження не може бути виконане через його нечіткі та неповні положення і спір має розглядатися відповідно до правил підсудності господарським судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]