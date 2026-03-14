Німеччина, Канада і Норвегія розкритикували рішення США послабити санкції на російську нафту

08:12, 14 березня 2026
Союзники застерігають, що такий крок може допомогти Кремлю отримати додаткові кошти для фінансування війни проти України.
Лідери Німеччини, Канади та Норвегії розкритикували рішення Сполучених Штатів тимчасово послабити санкції проти російської нафти. У Вашингтоні пояснюють крок необхідністю знизити тиск на світові енергетичні ціни, які зросли на тлі війни між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє Bloomberg.

Це рішення викликало занепокоєння серед союзників: вони побоюються, що Кремль може скористатися зростанням цін на енергоносії та отримати додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін категорично не підтримує пом’якшення санкцій.

«Хочу сказати абсолютно чітко: ми вважаємо неправильним послаблювати санкції зараз — з будь-яких причин», — наголосив Мерц.

За його словами, союзники повинні навпаки посилювати тиск на Москву.

«Ми будемо і повинні й надалі збільшувати тиск на Росію. Війна на Близькому Сході не повинна відволікати нас від цього», — сказав канцлер.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтримав критику рішення США. За його словами, позиція Канади залишається незмінною.

«Канада виступає за збереження санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого тіньового флоту, який перевозить цю нафту», — заявив прем’єр.

Карні та Мерц також повідомили, що лідери G7 планують переконувати Дональда Трампа посилити санкційний тиск на Росію, а не послаблювати його.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре також поставився до рішення скептично.

«Найважливіший сигнал, який ми можемо надіслати Росії, — ця війна повинна завершитися», — сказав він.

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе раніше також висловила занепокоєння, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти може допомогти Кремлю фінансувати війну проти України.

«США оголосили про намір частково послабити санкції, обмеживши їх кількома конкретними обсягами», — заявила вона на пресконференції в Берліні.

За її словами, сильний внутрішньополітичний тиск у США може призвести до небажаного результату.

«Я побоююся, що ми можемо ненавмисно ще більше наповнити військову скарбницю Путіна», — наголосила Райхе.

