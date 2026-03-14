Германия, Канада и Норвегия раскритиковали решение США ослабить санкции против российской нефти

08:12, 14 марта 2026
Союзники предупреждают, что такой шаг может помочь Кремлю получить дополнительные средства для финансирования войны против Украины.
Лидеры Германии, Канады и Норвегии раскритиковали решение Соединенных Штатов временно ослабить санкции против российской нефти. В Вашингтоне объясняют этот шаг необходимостью снизить давление на мировые энергетические цены, которые выросли на фоне войны между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Bloomberg.

Это решение вызвало обеспокоенность среди союзников: они опасаются, что Кремль может воспользоваться ростом цен на энергоносители и получить дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин категорически не поддерживает смягчение санкций.

«Хочу сказать абсолютно четко: мы считаем неправильным ослаблять санкции сейчас — по любым причинам», — подчеркнул Мерц.

По его словам, союзники должны, напротив, усиливать давление на Москву.

«Мы будем и должны и дальше увеличивать давление на Россию. Война на Ближнем Востоке не должна отвлекать нас от этого», — сказал канцлер.

Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал критику решения США. По его словам, позиция Канады остается неизменной.

«Канада выступает за сохранение санкций против России, в том числе в отношении так называемого теневого флота, который перевозит эту нефть», — заявил премьер.

Карни и Мерц также сообщили, что лидеры G7 планируют убеждать Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, а не ослаблять его.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре также отнесся к решению скептически.

«Самый важный сигнал, который мы можем послать России, — эта война должна закончиться», — сказал он.

Министр экономики Германии Катарина Райхе ранее также выразила обеспокоенность тем, что временное разрешение США на продажу российской нефти может помочь Кремлю финансировать войну против Украины.

«США объявили о намерении частично ослабить санкции, ограничив их несколькими конкретными объемами», — заявила она на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, сильное внутриполитическое давление в США может привести к нежелательному результату.

«Я опасаюсь, что мы можем непреднамеренно еще больше наполнить военную казну Путина», — подчеркнула Райхе.

