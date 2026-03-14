  1. В Україні

На Полтавщині група людей напала на військових ТЦК та поліцейських: шестеро силовиків отримали опіки

08:48, 14 березня 2026
Інцидент стався під час мобілізаційних заходів: проти військових і поліцейських застосували сльозогінний газ.
На Полтавщині група осіб напала на військовослужбовців територіального центру комплектування і поліцейських під час проведення мобілізаційних заходів. Унаслідок інциденту шестеро правоохоронців і військових зазнали хімічних опіків. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався близько 11:00 13 березня поблизу села Нижні Млини. За інформацією центру комплектування, група чисельністю до 20 осіб перешкоджала роботі групи оповіщення, до складу якої входили військові ТЦК та працівники поліції.

Під час конфлікту проти них застосували сльозогінний газ. У результаті троє військовослужбовців і троє поліцейських отримали ураження у вигляді хімічних опіків.

На місце події оперативно прибули додаткові екіпажі Національної поліції, щоб припинити протиправні дії. Правоохоронці затримали вісьмох чоловіків, які, за даними ТЦК, перешкоджали роботі групи оповіщення.

У центрі комплектування повідомили, що шестеро із затриманих підлягають мобілізації. Наразі вони проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

«Групи оповіщення проводять мобілізаційні заходи з метою комплектування Сил оборони України. Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком - зниження обороноздатності України.», — зазначили у відомстві.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

