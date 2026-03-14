В Полтавской области группа людей напала на военнослужащих ТЦК и полицейских: шесть силовиков получили ожоги

08:48, 14 марта 2026
В Полтавской области группа лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования и полицейских во время проведения мобилизационных мероприятий. В результате инцидента шесть правоохранителей и военных получили химические ожоги. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел около 11:00 13 марта возле села Нижние Млины. По информации центра комплектования, группа численностью до 20 человек препятствовала работе группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции.

Во время конфликта против них применили слезоточивый газ. В результате трое военнослужащих и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов.

На место происшествия оперативно прибыли дополнительные экипажи Национальной полиции, чтобы прекратить противоправные действия. Правоохранители задержали восемь мужчин, которые, по данным ТЦК, препятствовали работе группы оповещения.

В центре комплектования сообщили, что шестеро из задержанных подлежат мобилизации. В настоящее время они проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК).

«Группы оповещения проводят мобилизационные мероприятия с целью комплектования Сил обороны Украины. Препятствование их деятельности является противоправными действиями, а последствием — снижение обороноспособности Украины», — отметили в ведомстве.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

