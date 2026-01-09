Неопределенная арбитражная оговорка не подлежит исполнению: КХС ВС объяснил, каким судом должен рассматриваться спор

КХС ВС пришел к выводу, что арбитражная оговорка не может быть исполнена ввиду ее нечетких и неполных положений, а спор подлежит рассмотрению в соответствии с правилами подсудности хозяйственным судом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Арбитражная оговорка, которая содержит лишь общее указание на разрешение спора в арбитражном порядке согласно законодательству страны продавца, без указания конкретного арбитражного учреждения, его регламента, места проведения арбитража или иных процедурных вопросов, является такой, что не подлежит исполнению. При таких обстоятельствах приоритет в рассмотрении спора принадлежит именно хозяйственному суду как органу судебной власти, а не неустановленному суду страны продавца.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 19 ноября 2025 года № 924/389/25.

Хозяйственный суд закрыл производство по иску о взыскании долга, ссылаясь на арбитражную оговорку в договоре, которая предусматривала разрешение споров по законодательству страны продавца (Турция). Апелляционный суд отменил определение суда, указав, что арбитражная оговорка является неисполнимой из-за отсутствия конкретного арбитражного учреждения, места и регламента арбитража. Поэтому приоритет в рассмотрении спора принадлежит хозяйственному суду, а суд первой инстанции ошибочно применил международное частное право вместо Соглашения между Украиной и Турцией.

КХС ВС, оставляя без изменений постановление апелляционной инстанции, отметил, что положения договора, заключенного между сторонами по делу, являются арбитражной оговоркой, а не пророгационным соглашением о выборе государственного суда, поскольку стороны предусмотрели разрешение споров в арбитраже по законодательству страны продавца. В то же время КХС ВС указал, что арбитражная оговорка является неисполнимой, поскольку договор не содержит конкретного арбитражного учреждения, места проведения арбитража, порядка формирования арбитража и арбитражного регламента, что делает невозможным осуществление арбитражного разбирательства. С учетом этого приоритет в рассмотрении спора принадлежит хозяйственному суду, а не неустановленному арбитражному суду страны продавца.

Верховный Суд также учел положения Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, согласно которым в случае, если стороны не согласовали место арбитража, истец вправе по своему выбору обратиться либо к председателю компетентной торговой палаты государства, в котором ответчик на момент подачи заявления о передаче спора на рассмотрение арбитража проживает или имеет свое местонахождение, либо в Специальный комитет, состав и характер деятельности которого определены в приложении к Конвенции. В случае если истец не воспользовался предоставленными ему правами, такие же права могут быть реализованы ответчиком или арбитрами. Вместе с тем ни одна из сторон не воспользовалась предусмотренными Конвенцией механизмами для устранения неопределенности относительно места арбитража.

КХС ВС пришел к выводу, что арбитражная оговорка не может быть исполнена ввиду ее нечетких и неполных положений, и спор должен рассматриваться в соответствии с правилами подсудности хозяйственным судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.