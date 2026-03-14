  1. В Україні

З 16 березня перевізники зможуть перевіряти офіційне працевлаштування водіїв автоматично

08:30, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Укртрансбезпека тестує автоматичну перевірку трудових договорів водіїв.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укртрансбезпека спільно з Міністерством розвитку громад та територій тестує автоматичну перевірку працевлаштування водіїв у Єдиному комплексі інформаційних систем.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними держслужби, дані водіїв у ліцензійних справах перевізників автоматично звірятимуться з інформацією Державної податкової служби України. Після запуску оновлення підтверджене офіційне працевлаштування стане обов’язковою умовою для здійснення перевезень для ліцензіатів.

Нововведення створені з метою забезпечити рівні конкурентні умови для легальних перевізників, підвищити прозорість ринку та мінімізувати фіктивні трудові відносини.

Орієнтовно оновлення запрацює з 16 березня. З цієї дати перевізники зможуть у своєму особистому кабінеті перевіряти дані водіїв та переконатися, що всі вони офіційно працевлаштовані. У разі потреби водії мають бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

транспорт трудові відносини

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]