З 16 березня перевізники зможуть перевіряти офіційне працевлаштування водіїв автоматично

Укртрансбезпека тестує автоматичну перевірку трудових договорів водіїв.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укртрансбезпека спільно з Міністерством розвитку громад та територій тестує автоматичну перевірку працевлаштування водіїв у Єдиному комплексі інформаційних систем.

За даними держслужби, дані водіїв у ліцензійних справах перевізників автоматично звірятимуться з інформацією Державної податкової служби України. Після запуску оновлення підтверджене офіційне працевлаштування стане обов’язковою умовою для здійснення перевезень для ліцензіатів.

Нововведення створені з метою забезпечити рівні конкурентні умови для легальних перевізників, підвищити прозорість ринку та мінімізувати фіктивні трудові відносини.

Орієнтовно оновлення запрацює з 16 березня. З цієї дати перевізники зможуть у своєму особистому кабінеті перевіряти дані водіїв та переконатися, що всі вони офіційно працевлаштовані. У разі потреби водії мають бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.