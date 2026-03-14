  1. В Украине

С 16 марта перевозчики смогут автоматически проверять официальное трудоустройство водителей

08:30, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Укртрансбезопасность тестирует автоматическую проверку трудовых договоров водителей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укртрансбезопасность совместно с Министерством развития общин и территорий тестирует автоматическую проверку трудоустройства водителей в Едином комплексе информационных систем.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным госслужбы, данные водителей в лицензионных делах перевозчиков будут автоматически сверяться с информацией Государственной налоговой службы Украины. После запуска обновления подтвержденное официальное трудоустройство станет обязательным условием для осуществления перевозок для лицензиатов.

Нововведения созданы с целью обеспечить равные конкурентные условия для легальных перевозчиков, повысить прозрачность рынка и минимизировать фиктивные трудовые отношения.

Ориентировочно обновление заработает с 16 марта. С этой даты перевозчики смогут в своем личном кабинете проверять данные водителей и убедиться, что все они официально трудоустроены. В случае необходимости водители должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

транспорт трудовые отношения

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]