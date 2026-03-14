С 16 марта перевозчики смогут автоматически проверять официальное трудоустройство водителей

Укртрансбезопасность тестирует автоматическую проверку трудовых договоров водителей.

Укртрансбезопасность совместно с Министерством развития общин и территорий тестирует автоматическую проверку трудоустройства водителей в Едином комплексе информационных систем.

По данным госслужбы, данные водителей в лицензионных делах перевозчиков будут автоматически сверяться с информацией Государственной налоговой службы Украины. После запуска обновления подтвержденное официальное трудоустройство станет обязательным условием для осуществления перевозок для лицензиатов.

Нововведения созданы с целью обеспечить равные конкурентные условия для легальных перевозчиков, повысить прозрачность рынка и минимизировать фиктивные трудовые отношения.

Ориентировочно обновление заработает с 16 марта. С этой даты перевозчики смогут в своем личном кабинете проверять данные водителей и убедиться, что все они официально трудоустроены. В случае необходимости водители должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

