Що відбувається з виконавчим провадженням у разі смерті боржника – позиція ВП ВС

Смерть боржника не означає автоматичного припинення виконавчого провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Смерть боржника не означає автоматичного припинення виконавчого провадження. Законодавство України та правова позиція Великої Палати Верховного Суду передбачають, що в таких випадках першочергово має бути вирішено питання процесуального правонаступництва, тобто заміни сторони у виконавчому провадженні. На цьому наголосили у Мінʼюсті.

Яким чином здійснюється заміна сторони у виконавчому провадженні

У разі смерті боржника виконавче провадження підлягає зупиненню, а не закінченню. Закінчення виконавчого провадження відповідно до пункту 3 частини першої статті 39 цього Закону можливе лише у випадках, коли:

відсутні спадкоємці;

відсутнє майно, на яке може бути звернене стягнення;

або відповідні правовідносини не допускають правонаступництва.

Таким чином, закінчення виконавчого провадження у зв'язку зі смертю боржника можливе лише після встановлення відсутності правонаступників або відсутності майна, що може увійти до складу спадщини.

Якщо правовідносини допускають правонаступництво, державний виконавець за власною ініціативою або за ініціативою стягувача чи іншої заінтересованої особи звертається до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження — померлого боржника — його правонаступниками (спадкоємцями). При цьому він зупиняє провадження, керуючись пунктом 5 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження».

На підставі ухвали суду державний виконавець виносить постанову про заміну сторони та продовжує виконавчі дії вже щодо спадкоємців.

Межі відповідальності спадкоємців

Стягнення може бути звернене виключно на майно, яке перейшло до спадкоємців у порядку спадкування.

Відповідно до статті 1282 Цивільного кодексу України:

спадкоємці відповідають за борги спадкодавця лише в межах вартості отриманого спадкового майна;

кожен спадкоємець несе відповідальність пропорційно своїй частці у спадщині;

у разі неотримання спадкового майна обов’язок відповідати за боргами померлого не виникає;

особа, яка відмовилася від спадщини, не несе жодної відповідальності за зобов’язаннями спадкодавця.

Арешт майна після смерті боржника

У разі смерті боржника арешт на його майно, накладений у межах виконавчого провадження, як правило, може зберігатися на період зупинення виконавчого провадження.

Наявність арешту в державних реєстрах може бути підставою для відмови нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину — до моменту:

заміни боржника його правонаступниками;

або зняття арешту в установленому законом порядку.

Правова позиція Великої Палати Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що смерть боржника слід розглядати як вибуття сторони виконавчого провадження, а не як безумовну підставу для його закінчення. Така правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11 жовтня 2023 року у справі № 523/2357/20 (провадження № 14-11цс22).

Велика Палата дійшла висновку, що:

грошові зобов’язання боржника входять до складу спадщини;

процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні у разі смерті боржника є можливим, якщо правовідносини це допускають;

державний виконавець у такій ситуації зобов’язаний зупинити виконавче провадження та ініціювати питання заміни сторони.

Якщо навіть виконавче провадження було закінчене у зв’язку зі смертю боржника, і виконавець при цьому не врахував вимоги законодавства щодо можливого правонаступництва, постанову про закінчення виконавчого провадження можна оскаржити у суді. У разі задоволення скарги судом можна вирішувати питання щодо заміни сторони виконавчого провадження правонаступником.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.