ЄДР отримав оновлення – що змінилося для юридичних осіб і фізичних підприємців

Новий реліз системи усуває помилки з редагуванням засновників, виправляє некоректні назви таблиць і оптимізує роботу при додаванні попередників або правонаступників.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в рамках проведених 13 березня 2026 року технічних робіт було впроваджено оновлене програмне забезпечення ЄДР.

Перелік покращень та усунутих недоліків у функціоналі ЄДР:

Під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» дозволено зміну наступних організаційно-правових форм (ОПФ):

з ОПФ: 140 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО на ОПФ: 210 ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО;

з ОПФ: 150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО на ОПФ: 220 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО.

Забезпечено можливість обрання недіючої ОПФ на етапі проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу», а також при проведенні спеціальних реєстраційних дій. Оптимізовано роботу програмного забезпечення ЄДР при додаванні попередників або правонаступників шляхом створення перевірки на унікальність сутності перед додаванням до переліку в таблицю. В частині зменшення навантаження на Систему та покращення загальної продуктивності оптимізовано роботу функціоналу:

прикладного програмного інтерфейсу (API ЄДР);

отримання результатів безкоштовного запиту на порталі usr.minjust.gov.ua;

взаємодії з платіжним сервісом UaPay.

У формах надання відомостей з ЄДР із зібраної адреси видалено інформацію про статус об’єкта адміністративно-територіального устрою. На порталі usr.minjust.gov.ua змінено захист функціоналу отримання результатів надання адміністративної послуги шляхом заміни сервісу reCAPTCHA на використання кваліфікованого електронного підпису. На порталі usr.minjust.gov.ua в результатах надання адміністративної послуги видалено відображення про видалені чернетки етапу прийому документів. Актуалізовано контент на порталі usr.minjust.gov.ua. Доповнено даними про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, перелік відомостей про рішення щодо припинення на порталі usr.minjust.gov.ua у розділі «Оприлюднення інформації». Оновлено бібліотеку підпису. Усунені недоліки:

щодо невідновлення запису про видаленого представника у разі корегування з наступним скасуванням реєстраційної дії, проведеної перед реєстраційною дією, на якій його було видалено;

щодо неочищення типу організаційно-правової форми при зміні ОПФ юридичної особи;

виправлено некоректну назву таблиці обраних напрямів діяльності;

стосовно одночасного видалення обраних декількох напрямів діяльності;

щодо неспрацювання контролю по факту відсутності змін складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;

виправлено некоректний опис у супровідному JSON-файлі за результатом запиту на отримання сканованих копій документів прикладного програмного інтерфейсу (API ЄДР);

щодо відмінності ПІБ державного реєстратора у виписці за результатом проведеної дії від ПІБ реєстратора в ЄДР стосовно реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення фізичної особи - підприємця за її рішенням».

