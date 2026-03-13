ЄДР отримав оновлення – що змінилося для юридичних осіб і фізичних підприємців
17:43, 13 березня 2026
Новий реліз системи усуває помилки з редагуванням засновників, виправляє некоректні назви таблиць і оптимізує роботу при додаванні попередників або правонаступників.
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в рамках проведених 13 березня 2026 року технічних робіт було впроваджено оновлене програмне забезпечення ЄДР.
Перелік покращень та усунутих недоліків у функціоналі ЄДР:
- Під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» дозволено зміну наступних організаційно-правових форм (ОПФ):
- з ОПФ: 140 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО на ОПФ: 210 ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО;
- з ОПФ: 150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО на ОПФ: 220 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО.
- Забезпечено можливість обрання недіючої ОПФ на етапі проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу», а також при проведенні спеціальних реєстраційних дій.
- Оптимізовано роботу програмного забезпечення ЄДР при додаванні попередників або правонаступників шляхом створення перевірки на унікальність сутності перед додаванням до переліку в таблицю.
- В частині зменшення навантаження на Систему та покращення загальної продуктивності оптимізовано роботу функціоналу:
- прикладного програмного інтерфейсу (API ЄДР);
- отримання результатів безкоштовного запиту на порталі usr.minjust.gov.ua;
- взаємодії з платіжним сервісом UaPay.
- У формах надання відомостей з ЄДР із зібраної адреси видалено інформацію про статус об’єкта адміністративно-територіального устрою.
- На порталі usr.minjust.gov.ua змінено захист функціоналу отримання результатів надання адміністративної послуги шляхом заміни сервісу reCAPTCHA на використання кваліфікованого електронного підпису.
- На порталі usr.minjust.gov.ua в результатах надання адміністративної послуги видалено відображення про видалені чернетки етапу прийому документів.
- Актуалізовано контент на порталі usr.minjust.gov.ua.
- Доповнено даними про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, перелік відомостей про рішення щодо припинення на порталі usr.minjust.gov.ua у розділі «Оприлюднення інформації».
- Оновлено бібліотеку підпису.
- Усунені недоліки:
- щодо невідновлення запису про видаленого представника у разі корегування з наступним скасуванням реєстраційної дії, проведеної перед реєстраційною дією, на якій його було видалено;
- щодо неочищення типу організаційно-правової форми при зміні ОПФ юридичної особи;
- виправлено некоректну назву таблиці обраних напрямів діяльності;
- стосовно одночасного видалення обраних декількох напрямів діяльності;
- щодо неспрацювання контролю по факту відсутності змін складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) під час проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;
- виправлено некоректний опис у супровідному JSON-файлі за результатом запиту на отримання сканованих копій документів прикладного програмного інтерфейсу (API ЄДР);
- щодо відмінності ПІБ державного реєстратора у виписці за результатом проведеної дії від ПІБ реєстратора в ЄДР стосовно реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення фізичної особи - підприємця за її рішенням».
